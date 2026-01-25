PS Plus Essential im Februar 2026 - Das erste Bonus-Spiel kennen wir schon jetzt

Das erste Bonus-Spiel wurde geleakt.

Dealabs bzw. billbil-kun haben mal wieder vor der offiziellen Enthüllung der neuen PS Plus Essential-Spiele einen Titel verraten. Dieses Mal wird allem Anschein nach ein Boxspiel mit im Lineup sein, das allerdings nicht gerade als Highlight zu bezeichnen ist.

Das ist das erste Bonus-Spiel für PS Plus Essential im Februar

Spiel: Undisputed

Undisputed Genre: Sportsimulation

Sportsimulation Release: 8. Oktober 2024

1:24 Undisputed zeigt im Launch-Trailer dicke Muckis und dicke Treffer

Falls billbil-kun mal wieder Recht behält, soll Undisputed sogar das Hauptspiel des Februar-Linesups sein. Der Titel stammt aus dem Jahr 2024 – ist also noch relativ jung – und wurde von Steel City Interactive entwickelt. Ähnlich wie Fight Night Champion will es eine realistische Boxsimulation sein.

Damit scheint das Spiel aber nicht allzu große Erfolge zu feiern. Die PS5-Version schafft es auf Metacritic so gerade auf eine 70. Der User-Score ist mit einer 4,8 von 10 sogar recht vernichtend. Unsere GameStar-Kolleg*innen haben dem Spiel im Test eine 68 verpasst.

Undisputed kann zwar mit Lizenzen, Atmosphäre, Steuerung und dem Schadensmodell (Schwellungen etc). punkten, das Spiel fühlt sich aber laut Kritiker*innen nicht wuchtig genug und hölzern animiert an. Zusätzlich wird der repetitive Karrieremodus kritisiert.

Entsprechend unzufrieden sind die ersten Kommentare im Netz zu dem Titel – der aber, so hoch die Trefferquote von billbil-kun auch ist, nach wie vor nur ein Gerücht ist.

Wann werden die restlichen PS Plus-Spiele für Essential enthüllt?

Wie gut uns das Boxspiel selbst taugt, können wir dann am 3. Februar selbst ausprobieren – bis dahin könnt ihr euch noch die Essential-Spiele für den Januar sichern, die ihr oben im Artikel einsehen könnt.

Am 3. Februar wird dann auch erwartungsgemäß das komplette Essential-Lineup für alle mit einem kostenpflichtigen PS Plus-Abo freigeschaltet. Die offizielle Ankündigung müsste dem üblichen Rhythmus nach am 28. Januar erfolgen.

Was sagt ihr dazu, dass Undisputed wohl das Hauptspiel für den Februar wird?