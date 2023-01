Am heutigen Dienstag werden die PS Plus Essential-Games des Januar 2023-Aufgebots im PS Store freigeschaltet. Verfügt ihr mindestens über das kostenpflichtige Essential-Abo, dann könnt ihr euch diesmal folgende Titel für PS4 und PS5 ohne weitere Zusatzkosten herunterladen:

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus-Spiele im Januar 2023 freigeschaltet? Orientieren wir uns an den vergangenen Monaten, dann sollten Fallen Order und Co. zwischen 12 und 13 Uhr in der PS Plus-Sektion im PlayStation Store bereitstehen. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die PlayStation Plus Januar 2023-Games zum Download bereitstehen.

Die neuen PS Plus-Titel stellen wir euch in diesem separaten GamePro-Artikel genauer vor:

Die PS Plus-Games im Januar 2023 im Trailer-Überblick

Star Wars Jedi: Fallen Order: Für viele dürfte das Action-Adventure wohl das Highlight des aktuellen PS Plus-Aufgebots darstellen. Im Launch-Trailer seht ihr, was euch im Singleplayer-Abenteuer erwartet:

1:06 Star Wars Jedi: Fallen Order - Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

Fallout 76: Das Multiplayer-Fallout wurde zum Release stark kritisiert, ist aber seit dem Wastelanders-Update, das endlich NPCs ins Ödland bringt, ein richtig gutes Rollenspiel. Hier der Trailer dazu:

1:51 Fallout 76 - Endlich NPCs! Trailer stellt die Änderungen des Wastelanders-Updates vor

Axiom Verge 2: Hierbei handelt es sich um den Nachfolger des Überraschungshits aus dem Jahr 2015. Im 2D-Metroidvania-Plattformer hüpft und ballert ihr euch mit eurem Blaster durch eine Alienwelt:

0:48 Axiom Verge 2 - Erste Gameplay aus dem Metroidvania-Plattformer

Wann werden die PlayStation Plus-Essential-Spiele im Februar 2023 enthüllt?

Falls ihr euch fragt, wann Sony die Essential-Spiele im Februar 2023 bekanntgibt: Diese werden voraussichtlich am 1. Februar 2023 um 17:30 Uhr enthüllt und am darauf folgenden Dienstag (7. Februar) zum Download im PlayStation Store freigeschaltet.

