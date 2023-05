PS Plus Essential im Mai 2023: Gratis-Spiele kommen heute, das ist die ungefähre Uhrzeit

Zu dieser Uhrzeit gehen die PS Plus-Spiele des Mai 2023-Lineups heute live.

Am heutigen Dienstag, den 2. Mai 2023, dürfen sich alle Mitglieder von PS Plus Essential auf eine Handvoll neuer Bonus-Spiele für PS4 und PS5 freuen, diesmal unter anderem mit dabei: das "Mittelalter-Battlefield" Chivalry 2, das Chaos pur verspricht.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus-Spiele im Mai 2023 veröffentlicht?

Die Essential-Titel für PS Plus im Mai werden zwischen 12 und 13 Uhr im PS Store freigeschaltet

Eine konkrete Uhrzeit für die Liveschaltung der neuen Bonus-Titel nennt Sony nicht. Allerdings wurden die neuen PS Plus-Spiele in der Vergangenheit stets um die Mittagszeit herum zum kostenlosen Download für alle Essential-Mitglieder zur Verfügung gestellt.

Alle PlayStation Plus Essential-Spiele im Mai 2023 im Überblick:

Das Highlight in diesem Monat: Chivalry 2

Chivalry 2 ist ein Slasher, in dem ihr euch in brutale Mittelalter-Multiplayer-Schlachten stürzt. Dabei schwingt ihr Schwert, Axt und Co. aber nicht etwa wie in Ubisofts For Honor in der Third Person-Perspektive, sondern erlebt sämtliche Gefechte aus der Ego-Ansicht heraus.

Chivalry 2 ist für seinen hohen Chaos-Faktor bekannt und hat sich nach dem Release im April 2021 als Überraschungs-Hit entpuppt. Einen Eindruck vom Gameplay könnt ihr euch mithilfe des unteren Trailers verschaffen:

1:32 Chivalry 2 - Actiongeladener Launch Trailer zum Mittelalter-Battlefield - Actiongeladener Launch Trailer zum Mittelalter-Battlefield

Die neuen PS Plus-Spiele stellen wir euch in dieser separaten GamePro-Übersicht im Detail vor, sodass ihr entscheiden könnt, für welchen Titel sich der Download für euch lohnt und für welchen nicht:

Mehr zum Thema Das steckt hinter den PS Plus Essential-Spiele im Mai 2023 von Tobias Veltin

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub "Alle wichtigen Infos zu PS Plus".

In der oben verlinkten Übersicht verraten wir euch die Preise sowie Vorteile und beantworten andere wichtigste Fragen zu den drei verschiedenen Modellen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welches der neuen PlayStation Plus Essential-Spiele aus dem Mai 2023-Lineup freut ihr euch besonders und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!