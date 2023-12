PS Plus Essential Januar 2024: Alle neuen Bonus-Spiele für PS4/PS5 und ihre Downloadgrößen im Überblick

So viel Platz müsst ihr für die neuen PS Plus-Spiele auf der Festplatte machen.

Am kommenden Dienstag ist es bereits soweit, dann gehen die neuen PS Plus-Spiele für den ersten Monat des neuen Jahres live und ihr könnt sie euch herunterladen. Wollt ihr wissen, ob ihr auch genug Platz auf der Festplatte für alle Titel habt, findet ihr hier alle neuen Spiele samt ihrer Downloadgrößen. (via PlayStation Game Size)

Diese Spiele bekommt ihr im Januar 2024 bei PS Plus Essential und so groß sind sie

A Plague Tale: Requiem PS5: 51,222 GB

Evil West PS4 : 27,679 GB PS5: 33,908 GB

Nobody Saves the World PS4: 1,172 GB PS5 : 1.031 GB



Ein richtiger Speicherplatz-Fresser ist im Januar also nicht dabei. Sollte eure Festplatte aber trotzdem bereits ziemlich voll sein, lohnt es sich dieses Mal vor allem, für den hervorragenden Nachfolger des Action-Adventures A Plague Tale: Innocence Platz zu machen.

Requiem sieht nämlich nicht nur fantastisch aus, sondern erzählt die emotionale Geschichte der Geschwister Amicia und Hugo im mittelalterlichen, pestbefallenen Frankreich auch weiter:

Ab wann sind die neuen PS Plus Essential-Spiele verfügbar? Die Titel stoßen am Dienstag den 2. Januar 2024 zur Spielebibliothek von PS Plus. Die Freischaltung der neuen Spiele erfolgt in der Regel um die Mittagszeit herum.

Alle drei neuen Spiele im Januar 2024 stellen wir euch auch hier genauer vor:

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für Januar 2024 enthüllt? Für die beiden teureren Abo-Modelle von Sony müsst ihr euch noch ein wenig bis zur Enthüllung gedulden. Anders als bei Essential werden die neuen Spiele nämlich erst am 10. Januar bekannt gegeben und gehen dann am 16. Januar live.

