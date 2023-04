PS Plus im Mai 2023: Neue Essential-Spiele im Anmarsch - Das sind Datum und Uhrzeit

Die PlayStation Plus Essential-Spiele für Mai 2023 werden in der kommenden Woche enthüllt.

In der nächsten Woche ist es wieder soweit: Sony enthüllt die neuen Bonus-Games für PS4 und PS5, auf die sich alle freuen dürfen, die PlayStation Plus Essential abonniert haben. Entsprechende Titel können Abonnent*innen dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Schon am Mittwoch werden die Titel des neuen Monats enthüllt, um genau zu sein:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 26. April 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die Spiele verfügbar? Dienstag, der 2. Mai 2023 (zwischen 12 und 13 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PlayStation Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 26. April und eine Freischaltung am 2. Mai im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

GamePro.de wird euch an diesem Tag wie immer pünktlich über die neuen PS Plus-Spiele informieren und sie euch ausführlich vorstellen.

Gibt es bereits einen Leak zu PS Plus Essential im Mai 2023?

Nein, aktuell gibt es noch keinen Leak. In den letzten Monaten wurden die Essential-Titel allerdings stets von der französischen Deals-Website dealabs vorab bekanntgegeben. Es ist nicht auszuschließen, dass die neuen PS Plus-Spiele auch diesmal wieder vorzeitig durchsickern.

Welche PlayStation Plus Essential-Spiele wünscht ihr euch für den Monat Mai?