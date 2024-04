PS Plus im Mai 2024: Neue Essential-Spiele werden später als erwartet enthüllt - das sind Datum und Uhrzeit

An diesem Tag kündigt Sony die PS Plus Essential-Spiele für Mai 2024 an.

Der erste Mai ist nicht nur ein Feiertag, sondern auch der Tag, an dem Sony die neuen Bonus-Spiele für PS Plus Essential bekannt gibt.



Einige von euch werden vielleicht sogar gedacht haben, dass Sony die neuen Titel heute enthüllt, weil die Bekanntgabe der Titel des neuen Monats in der Vergangenheit oft noch in den letzten Tagen des Vormonats erfolgte. Diesmal finden allerdings sowohl Enthüllung als auch Freischaltung der Spiele erst im Mai statt.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele des Mai 2024-Lineups enthüllt?

Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im Mai 2024:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 1. Mai 2024

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Freischaltung der neuen Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 7. Mai 2024

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 12 und 13 Uhr mittags

Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Essential-Spiele am ersten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor.

Somit ergeben sich diesmal eben der 1. Mai 2024 für die Ankündigung und der 7. Mai 2024 für die Freischaltung. Und 17:30 Uhr ist Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Games für den PlayStation Plus-Service.

Gibt es schon einen Leak? Nein, bislang nicht. Sollten vor der offiziellen Bekanntgabe der Spiele Gerüchte oder Leaks auftauchen, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

Diese Spiele gibt's bei PS Plus Essential im April 2024

Bis dahin könnt ihr euch mit entsprechendem Abo noch die Gratis-Spiele des April 2024-Lineups herunterladen, sofern ihr es nicht schon gemacht habt.

Mehr zu den April-Titeln und für wen sie sich lohnen, lest ihr im ausführlichen GamePro-Artikel:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch im Mai 2024 bei PlayStation Plus Essential? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!