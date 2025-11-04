PS Plus November 2025 - Schnappt euch jetzt die neuen Essential-Spiele, das sind alle 3 Games

Heute werden die PlayStation Plus Essential-Games für den Monat November 2025 veröffentlicht. Das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung.

Linda Sprenger
04.11.2025 | 10:13 Uhr

Die Freischaltung der PS Plus Essential-Spiele für den Monat November 2025 steht heute an. Die Freischaltung der PS Plus Essential-Spiele für den Monat November 2025 steht heute an.

Update, 10:12 Uhr - Ihr könnt euch die neuen Essential-Games jetzt herunterladen, wenn ihr ein aktives PS Plus-Abo besitzt.

Originalmeldung: Ihr könnt euch wieder den PS Plus-Wecker stellen, denn heute Mittag werden die Essential-Spiele für den Monat November 2025 veröffentlicht. Diesmal unter anderem mit dabei: Stray, das gefeierte Cyberpunk-Abenteuer auf vier Pfoten.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele im November 2025 veröffentlicht?

  • Datum: 04. Oktober 2025 (heutiger Dienstag)
  • Uhrzeit: Zwischen 11 und 12 Uhr mittags

Wir updaten diesen Artikel, sobald ihr die Essential-Games herunterladen könnt.

Video starten 11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Alle PlayStation Plus Essential-Games des Monats November 2025 im Überblick

  • Stray
  • EA Sports WRC 24
  • Totally Accurate Battle Simulator

Das Highlight in diesem Monat ist zweifelsohne das bereits angesprochene Katzenabenteuer Stray, das einige Tage vor der offiziellen Enthüllung der November 2025-Titel bereits durch den bekannten PS Plus-Leaker billbil_kungeleakt wurde.

In Stray sind wir auf den vier Pfoten einer flauschigen Katze unterwegs und streifen durch eine hübsche, neonbeleuchtete Cyberpunk-Welt. Dort treffen wir auf humanoide Roboter, hüpfen elegant über Dächer und helfen unserem Drohnenkumpel B-12 dabei, seine verlorenen Erinnerungen wiederzufinden.

Xbox Game Pass im November 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge
von Tobias Veltin
PS Plus Essential für November 2025 ist offiziell: Das sind die drei neuen Bonus-Spiele
von Eleen Reinke

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für November 2025 enthüllt?

Alle Abonnent*innen der beiden höheren PS Plus-Abostufen müssen sich noch einige Wochen länger auf die Bekanntgabe der Titel des neuen Monats gedulden.

Die Enthüllung der Extra-/Premium-Spiele für den aktuellen Monat erfolgt am 12. November 2025. Am darauffolgenden Dienstag (18. November 2025) werden die Spiele dann für entsprechende Mitglieder zum Download im PS Store freigeschaltet.

Zu den monatlichen Premium-Titeln gehört diesmal unter anderem der Klassiker Tomb Raider: Anniversary. Der Rest des Lineups ist noch nicht bekannt.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Über welches PS Plus-Spiel freut ihr euch in diesem Monat besonders? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.

