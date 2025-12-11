Nintendo Switch 2 bekommt überraschend ein vergessenes GameCube-Exclusive, das ihr euch ab sofort mit Switch Online schnappen könnt

Für Nintendo Switch Online inklusive Erweiterungspass gibt es mal wieder ein neues Bonusspiel, das auch noch direkt verfügbar ist.

Eleen Reinke
11.12.2025 | 17:34 Uhr

Es gibt im Dezember 2025 ein weiteres Bonus-Spiel mit Nintendo Switch Online. Es gibt im Dezember 2025 ein weiteres Bonus-Spiel mit Nintendo Switch Online.

Habt ihr ein Abo von Nintendo Switch Online und zusätzlich den Erweiterungspass dazugebucht, bekommt ihr regelmäßig Nachschub bei Spieleklassikern. Gerade erst hat Nintendo zwei N64-Spiele für das Abo angekündigt, jetzt wird direkt noch einmal mit einem GameCube-Klassiker nachgelegt.

Dieses neue Bonus-Spiel gibt es im Dezember mit Nintendo Switch Online

Ab wann ist das neue Bonus-Spiel verfügbar? Meist müsst ihr nach der Ankündigung noch ein paar Tage auf den Release des Spiels im Abo warten, nicht aber in diesem Fall. Wario World ist ab sofort auf der Nintendo Switch 2 verfügbar.

Wichtig ist natürlich, dass ihr ein entsprechendes Switch Online-Abo (Basis + Erweiterungspass) benötigt.

Das erwartet euch in Wario World

Video starten 1:07 Wario World kommt mit Switch Online ab sofort auf die Nintendo Switch 2

Wario World ist ursprünglich 2003 für den Game Cube erschienen und nimmt sich den namensgebenden Mario-Antagonisten zum Hauptcharakter. Im 3D-Plattformer verliert Wario sein Schloss und seinen Schatz an ein bösartiges Schwarzes Juwel und muss sie natürlich zurückerobern.

In jedem Level müsst ihr also Schätze finden und euch dabei auch mit Monstern anlegen, denen ihr mit euren Fäusten zusetzt. Nehmt ihr Schaden, heilt ihr euch – wie könnte es anders sein – mit Knoblauch. Wario World ist mit rund sechs Stunden ein ziemlich überschaubares Abenteuer, eignet sich dadurch aber hervorragend als Häppchen im Abo.

Am 17. Dezember erwarten euch dann noch zwei N64-Bonusspiele im Abo. Hier stellen wir sie euch vor:

Mehr zum Thema
Nintendo Switch Online: Nächste Woche könnt ihr euch zwei weitere N64-Spiele schnappen
von Tobias Veltin
Nintendo Switch Online: Nächste Woche könnt ihr euch zwei weitere N64-Spiele schnappen

Mehr zu Switch Online und dem Erweiterungspass

Switch Online ist ein kostenpflichtiger Service für Nintendo-Konsolen. Mit dem Abo bekommt ihr unter anderem Zugang zum Online-Multiplayer von Spielen oder könnt Speicherstände in die Cloud hochladen.

Der Erweiterungspass muss zusätzlich gekauft werden und bietet eine deutlich umfangreichere Bibliothek älterer Titel vom Sega Mega Drive, Game Boy Advance und N64. Alles zu Preisen, Inhalten und mehr des Nintendo Switch Online-Abos und Erweiterungspasses findet ihr hier:

Mehr zum Thema
Nintendo Switch Online - Alle Infos: Preise, Expansion-Pass, Retro-Games & mehr
von Hannes Rossow
Nintendo Switch Online - Alle Infos: Preise, Expansion-Pass, Retro-Games + mehr

Auf der Nintendo Switch 2 sind weitere Funktionen hinzugekommen, unter anderem die Nutzung von Game Chat sowie der Zugriff auf eine Auswahl von Nintendo GameCube-Spielen. Auf die muss die erste Switch verzichten.

Was sagt ihr zum neuen Bonus-Spiel für die Switch 2? Habt ihr Wario World damals bereits gespielt?

