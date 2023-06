PS Plus Essential-Spiele im Juli 2023 im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit

An diesem Tag werden die PS Plus-Spiele des Essential-Aufgebots für den Monat Juli 2023 enthüllt.

In der kommenden Woche dürfen sich alle Mitglieder von PS Plus-Essential über die Bekanntgabe des neuen Lineups freuen: Die Bonus-Spiele des Juli 2023-Aufgebots lassen nur noch wenige Tage auf sich warten.

PlayStation Plus Juli 2023 - Datum und Uhrzeit der Enthüllung der neuen Essential-Spiele

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, 28. Juni 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die Spiele verfügbar? Dienstag, der 4. Juli 2023 (zwischen 12 und 13 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PlayStation Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 28. Juni und eine Freischaltung am 4. Juli im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung.

GamePro.de wird euch heute wie immer pünktlich über die neuen PS Plus-Spiele informieren und sie euch ausführlich vorstellen.

Gibt es schon einen Leak bei PS Plus Essential im Juli 2023?

Nein bislang nicht. In der Vergangenheit erwies sich die französische Dealsseite dealabs stets als verlässliche Leak-Quelle. Allerdings gab es im Juni nach längerer Zeit erstmals keinen PS Plus-Leak mehr von dealabs. Es kann also durchaus sein, dass die Quelle mittlerweile versiegt ist. Ein Leak im Juli ist aber nicht ausgeschlossen. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald sich etwas ergibt.

Welche PS Plus-Spiele gibt's im Juni bei Essential? Hier sind alle Titel, die ihr jetzt noch ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt, in der Übersicht:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Juni 2023: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS5 und PS4 von Sebastian Zeitz

Diese Spiele gibt's bei PS Plus Extra/Premium im Juni 2023

Auch für Mitglieder der beiden teureren Abostufen Extra und Premium gibt es eine frische Ladung Bonus-Spiele, die seit letzter Woche erhältlich ist. Darunter befindet sich unter anderem Ubisofts Open World-Shooter Far Cry 6, den ihr euch hier im Gameplay-Trailer ansehen könnt:

6:42 Far Cry 6: Sechs-Minuten-Trailer liefert euch alle Infos zu Open World, Gameplay und mehr

Alle 27 restlichen Titel, die sich ab sofort in der Extra- und Premium-Bibliothek befinden, führen wir in diesem Artikel für euch auf:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alles zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub mit allen wichtigen Infos zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Welche Spiele wünscht ihr euch für PS Plus Essential im Juli 2023?