Diese 4 Souls-Spiele verdienen mehr Aufmerksamkeit! Wahre Genre-Fans müssen sie unbedingt spielen

Thymesia gehört zu unseren Empfehlungen in dieser Liste.

Seit dem Release von Elden Ring hat das knüppelharte Souls-Genre viele neue Fans gewonnen und ist so beliebt wie nie zuvor. Neue Titel scheinen geradezu aus dem Boden zu sprießen. Trotzdem gibt es einige Spiele, die uns so richtig begeistert haben, über die aber viel zu wenig gesprochen wird.

Wir stellen euch vier Souls-Spiele vor, die unserer Meinung nach eure Aufmerksamkeit verdienen.

Thymesia

Erscheinungsjahr : 2022

: 2022 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Overborder Studio

Samara: Als ich Thymesia 2022 getestet habe, hat mich das Spiel wirklich überrascht. Einerseits habe ich zwar gemerkt, dass bei dem Indie-Titel an manchen Stellen einfach das Budget gefehlt hat, andererseits hat es bei mir mit seinen großen Gameplay-Stärken gepunktet. Ich hoffe immer noch auf eine Fortsetzung.

Was ihr bei Thymesia nicht erwarten dürft, ist ein großer Umfang und komplexe Level. Dafür machen die acht Bosse das Pariersystem und die coolen Animationen für Spezialangriffe und Finisher richtig Laune. Zu den Besonderheiten des Spiels gehören die zwei Schadensarten, mit denen wir arbeiten müssen.

Wir reißen nämlich mit einem Säbel zunächst temporäre Wunden bei Feinden auf, an denen wir dann mit Klauenwaffen permanenten Schaden verursachen. Motivierend ist auch, dass wir nach und nach beim Besiegen von Elitegegnern weitere Waffen vom Messer bis zur Sense freischalten, mit denen wir ebenfalls Wunden aufreißen und Spezialattacken ausführen können.

Thymesia empfehle ich euch, falls ihr Bock auf ein kompaktes Souls-Spiel mit eigenständigen Mechaniken und Pariersystem habt und mehr Wert auf Bosse als Level legt.

Hier findet ihr den Test: Thymesia im Test: Liebe auf den tausendsten Tod von Samara Summer

Nine Sols

Erscheinungsjahr: 2024

2024 Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series, PS5, Switch

PC, Xbox One, Xbox Series, PS5, Switch Entwickler: Red Candle Games

Kevin: Nine Sols zählte 2024 zu meinen größten Überraschungen des Jahres. Der handgezeichnete 2D-Look, der mich sofort an meine große Gaming-Liebe Hollow Knight erinnerte, sorgte für meine Aufmerksamkeit. Das Metroidvania-Gameplay, das wie mein liebstes FromSoftware-Spiel Sekiro in Kämpfen extrem auf Paraden setzt, lieferte dann die Begeisterung.

Leider ging der Titel etwas unter, obwohl er von allen Seiten völlig zurecht sehr viel Lob kassierte. Nach ein paar Patches ist das Spiel jetzt sogar noch besser, als zum Release und liefert für alle, die weniger Stress haben wollen, mittlerweile sogar einen Story-Modus.

Nine Sols empfehle ich euch, falls ihr nach Silksong Lust auf ein weiteres Metroidvania mit vielen Souls-Elementen habt und zudem gerne pariert.

Ashen

Erscheinungsjahr: 2018

2018 Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

PC, PS4, Xbox One, Switch Entwickler: A44

Samara: Ashen ist das einzige Spiel in dieser Liste, das schon mehrere Jahre vor dem großen Elden Ring-Hype erschienen ist. Gerade daher dürften viele, die erst 2022 ins Genre eingestiegen sind, den Titel gar nicht kennen.

Das Spiel ist aber definitiv eine Empfehlung wert. Mir ist es als ganz besonderes Souls-Erlebnis im Kopf geblieben. Dafür sorgen schon alleine die melancholisch-schöne Atmosphäre und der sehr reduzierte Grafikstil, durch den es auch sehr zeitlos wirkt.

Typisch fürs Genre spielt Ashen in einer mysteriösen Welt, in der wir als Wanderer unterwegs sind und ein Zuhause suchen. Dabei treffen wir NPCs, die uns auch gleich noch im Kampf zur Hand gehen. Schon allein dadurch werden die Gefechte verzeihlicher. Ihr könnt außerdem auch im Koop zusammen zocken.

Ganz so viel Auswahl bei Waffen und Items wie in einem Dark Souls oder Elden Ring solltet ihr aber nicht erwarten.

Ashen empfehle ich euch, falls ihr Bock auf ein nicht zu fieses Souls-Spiel und den ganz eigenen Grafikstil habt.

Aeterna Noctis

Erscheinungsjahr: 2021

2021 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch Entwickler: Aeternum Game Studio S.L.

Kevin: Ich will ganz ehrlich zu euch sein – Aeterna Noctis ist das schwerste Spiel, das ich je gespielt habe. Und das in mehrfacher Hinsicht. Nicht selten hat mich das Spiel nahezu gebrochen und ich habe bis zum Schluss gezweifelt, ob ich jemals das Ende sehen werde.

Aber erstmal grundsätzlich: Auch hier handelt es sich um ein 2D-Metroidvania, das voller Souls-Mechaniken steckt. Dazu zählen etwa die extrem taffen Bosskämpfe oder die klassischen Elemente, wie beim Rasten wiederkehrende Monster und der Verlust von Ressourcen beim Bildschirmtod.

Darüber hinaus bekommt ihr Plattformpassagen, die euch alles abverlangen. Zudem ein sehr cooles Level-Design, dass euch durch coole Ideen, wie “Auf dem Kopf”-Abschnitte überrascht und eine spannende Story.

Aeterna Noctis empfehle ich euch, falls euch Silksong noch zu leicht war und ihr das Team Cherry-Spiel mit verbunden Augen durchgespielt habt. Aber auch wenn ihr es weniger hart mögt, ist das Spiel eine absolute Empfehlung – dann vielleicht aber im optionalen Story-Mode.

Falls ihr noch mehr Souls-Spiele neben den Vorreiter-Titeln von FromSoftware sucht, werdet ihr womöglich in dieser Liste fündig. Ihr findet hier auch einige der bekanntesten Genre-Titel, die nicht vom Dark Souls-Entwickler kommen: Nicht nur FromSoftware kann Souls: Die 11 besten Alternativen in unserem persönlichen Ranking von Dennis Müller

Honorable Mention: Another Crab’s Treasure

Erscheinungsjahr: 2024

2024 Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Aggro Crab

Samara: Zugegeben, Another Crab's Treasure hat vielleicht nicht die ganz großen Stärken einiger anderer Titel in der Liste. Trotzdem ist mir das charmante kleine Unterwasser-Souls einen Zusatztipp wert.

Die Besonderheiten des Spiels sind zum einen die bunte Aufmachung mit den schrulligen Charakteren, als auch die vielen Gegenstände, die unser Einsiedlerkrebs als Rüstung nutzen kann. Getränkedosen oder Bananenschalen bringen nämlich nicht nur Schutz, sondern auch ganz eigene Spezialangriffe mit.

Das Platforming im Spiel kann allerdings ziemlich fummelig werden und hat mich das ein oder andere Mal fluchen lassen.

Another Crab’s Treasure empfehle ich euch, falls ihr zur Abwechslung mal ein witziges Comic-Souls zocken wollt.

Welche Souls-Titel verdienen eurer Meinung nach noch mehr Aufmerksamkeit und warum?