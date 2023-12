PS Plus Extra im Dezember 2023: Erstes hochkarätiges Bonus-Spiel geleakt - und zwar von Sony selbst

Ein PS Plus-Game für Extra/Premium steht wohl bereits fest.

Heute am späten Nachmittag enthüllt Sony die neuen Bonus-Spiele für PS Plus Extra und Premium aus dem Dezember 2023-Lineup. Ein Titel könnte dabei bereits bestehen, nämlich ein Final Fantasy-Spin-off!

PlayStation Plus Extra im Dezember 2023: Dieses Spiel hat Sony offenbar selbst geleakt

Um diesen Titel geht es - Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Woher kommt der Leak? Das mögliche PS Plus-Extra-Spiel wurde in einer aktuellen PlayStation Stars-Kampagne erwähnt (via GameRant). Diese Kampagne fordert uns dazu auf, Final Fantasy Origin in einer Must Play-Herausforderung des Monats zu zocken. Diese Art von Challenge bezieht sich stets auf Spiele aus dem aktuellen PS Plus-Lineup, allerdings ist FF Origins bislang nicht Teil des Service.

Die Schlussfolgerung: Community-Mitglieder aus dem offiziellen PS Plus-Subreddit denken nun, dass das Action-RPG mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Monat die PS Plus Extra-Bibliothek rücken wird.

Dass FF Origin Teil des Service wird ist wahrscheinlich. Zumal der Titel bereits in der Headline zum Artikel der PS Plus November 2023-Games des deutschsprachigen PS Blogs genannt wird, darin aber gar nicht auftaucht. Womöglich war ist der Titel also schon länger für den Service geplant.

Was ist PlayStation Stars? Dabei handelt es sich um Sonys Treueprogramm, bei dem ihr unterschiedliche Herausforderungen meistert, um Punkte zu verdienen, die ihr dann wiederum gegen Goodies (unter anderem Spiele) eintauscht. Alle aktuellen PlayStation Stars-Kampagnen findet ihr in diesem GamePro-Artikel.

Welche Spiele es im Dezember 2023 bei PS Plus Essential gibt, erfahrt ihr hier:

Das erwartet euch bei Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Hierbei handelt es sich nicht etwa um einen Hauptteil der FF-Reihe, sondern um ein Spin-off: Im Action-Rollenspiel muss Protagonist Jack mit seiner fünfköpfigen Party dafür sorgen, dass das Licht der Kristalle zum Königreich Cornelia zurückkehrt. Dieses wurde von einer mysteriösen Dunkelheit überrannt, die es nun auf zahlreiche Weisen zu bekämpfen gilt.

Ihr solltet das Action-RPG allerdings nicht wegen seiner Story spielen (die hat wahrlich keinen Oscar verdient), sondern eher wegen seines komplexen Kampfsystems, in das ihr euch so richtig schön rein-nerden könnt: Hierbei erwartet euch eine umfangreiche Kampf-Sandbox, die mit vielen unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten aus Fähigkeiten, Kostümen und Jobs aufwartet.

Würdet ihr euch über das geleakte Spiel bei PS Plus Extra freuen und welche Titel wünscht ihr euch außerdem?