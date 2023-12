PS Plus Extra/Premium im Dezember 2023: Spiele im Anmarsch – Das sind Datum und Uhrzeit

An diesem Tag werden die PS Plus-Spiele der Extra- und Premium-Abostufen für Dezember 2023 enthüllt.

Das letzte PlayStation Plus-Essential-Lineup in diesem Jahr ist bereits bekannt und im Store verfügbar, doch die Bonus-Spiele des Dezember 2023-Aufgebots der Extra- und Premium-Abostufen stehen noch aus. Das ändert sich allerdings in dieser Woche.

Die aktuellen PS Plus Essential-Spiele findet ihr hier im Überblick:

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Dezember 2023-Lineups enthüllt?

Ankündigung von PS Plus Extra/Premium im Dezember:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 13. Dezember 2023

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Freischaltung der neuen Extra-/Premium-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 19. Dezember 2023

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 12 und 13 Uhr mittags

Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Somit ergeben sich diesmal der 13. Dezember 2023 für die Ankündigung und der 19. Dezember 2023 für die Freischaltung. Und 17:30 Uhr ist Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer PS Plus-Games.

Gibt es bereits einen Leak?

Bislang nicht, allerdings ist vor wenigen Tagen ein Hinweis darauf aufgetaucht, dass ein Star Wars-Klassiker ins Dezember 2023-Lineup rücken könnte:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt noch kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PS Plus Extra- und Premium-Spiele wünscht ihr euch zum Ende des Jahres? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.