PS Plus für April 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Extra/Premium-Linups

Zeit für die neuen PS Plus-Spiele!

Monatsmitte, das heißt die Neuzugänge bei PS Plus Extra und Premium werden endlich angekündigt – aber auch ein paar Abgänge stehen uns bevor. Wir begleiten die Enthüllung hier live mit.

06:31 Uhr Moin moin und Ahoi! Es ist wieder an der Zeit, in ein paar Stunden werden die neuen Spiele angekündigt. Hier erfahrt ihr das Lineup, sobald es bekannt ist und bleibt auch zu möglichen Leaks auf dem Laufenden. Übrigens: Die Spiele für April kennen wir zwar noch nicht, dafür aber den ersten Titel im Mai. Wie Sony bereits offiziell verraten hatte, landet Time Crisis am 23. Mai bei PS Plus Premium.

PS Plus Extra/Premium für April 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Termin für die Ankündigung: Mittwoch, 15. April 2026

Mittwoch, 15. April 2026 Uhrzeit für die Ankündigung: gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit

Wie ergibt sich diese Zeit? Die neuen Titel gehen standardmäßig am dritten Dienstag des laufenden Monats live, diesmal also am 21. April, und werden am Mittwoch davor angekündigt. Da die Sommerzeit-Umstellung inzwischen hinter uns liegt, ist es diesen Monat planmäßig wieder 17:30 Uhr soweit.

Abgänge: Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im April 2026

Sobald die neuen Titel am 21. April gegen 10:00 Uhr in die Spielebibliothek wandern, verlieren wir auch die Abgänge. In diesem Monat verabschieden sich die folgenden Spiele:

Dave the Diver

Disaster Report 4: Summer Memories

EA Sports PGA Tour

Lost Records: Bloom and Rage

Spitlings

Towerfall Ascension

Falls ihr das Cozy-Spiel Dave the Diver bislang noch nicht gespielt habt, können wir euch auf jeden Fall empfehlen, schnell noch einen Blick in den Überraschungs-Hit von 2023 zu werfen:

10:33 Dave the Diver - Test-Video zum Steam-Liebling des Sommers

Autoplay

Denkt auch an die PS Plus Essential-Spiele

Wie üblich gingen die Essential-Spiele auch diesen Monat bereits ein paar Wochen vor den Extra- und Premiumtiteln live. Folgende drei Spiele waren dabei, die wir euch im unten verlinkten Artikel noch genauer vorstellen:

Lords of the Fallen

Tomb Raider I-III Remastered

Sword Art Online Fractured Daydream

Mehr zum Thema PS Plus Essential im April 2026: Das sind die 3 neuen Bonus-Spiele von Eleen Reinke

Mehr Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Solltet ihr noch kein PS Plus-Abo haben und mit dem Gedanken spielen, eines abzuschließen, solltet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus vorbeischauen.

Dort findet ihr alle wichtigen Infos zu den unterschiedlichen Abostufen (sowohl Essential als auch Extra und Premium), den Preisen für den Service und wie ihr euer Abonnement wieder beenden könnt.