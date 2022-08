PS Plus Extra/Premium im August 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge des Abos

Wie jeden Monat bekommen auch Sonys neue Abomodelle PS Plus Extra und Premium im August wieder Zuwachs, allerdings auch einige Abgänge. Welche Spiele bereits bekannt sind, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Hinweis: Da Sony bislang nur einige der neuen Titel vorab angekündigt hat, aktualisieren wir diesen Artikel, sobald die restlichen Spiele bekannt sind.

Diese Spiele sind im August neu bei PS Plus Extra/Premium

Diese neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium könnt ihr ab dem 16. August zocken:

Highlights im August

Yakuza: Like A Dragon

Genre: RPG

Darum geht's: Yakuza-Fans brauchen vermutlich keinen weiteren Anreiz, um die ersten vier Spiele des August-Lineups zu zocken. Ist die Reihe aber neu für euch oder habt ihr bislang keinen Zugang zu den Spielen gefunden, ist Yakuza: Like A Dragon ein guter Ausgangspunkt. Anders als in den anderen Teilen der abgedrehten Serie bekommen wir mit Ichiban Kazuga hier erstmals einen neuen Hauptcharakter, erkunden mit Yokohama eine neue Stadt und bestreiten rundenbasierte Kämpfe, die an klassische JRPGs erinnern.

Zu Beginn des Spiels kommt Ichiban nach 18 Jahren aus dem Gefängnis frei, nachdem er als Yakuza-Mitglied niedrigen Ranges die Schuld für einen Mord auf sich genommen hat, den er nicht begangen hat. Frisch in die Freiheit entlassen muss er allerdings feststellen, dass er nicht etwa als Held gefeiert wird, sondern vielmehr von seiner Yakuza-Familie vergessen wurde.

Wollt ihr eine Übersicht über alle Titel der Spiele- und Klassiker-Bibliothek, werdet ihr hier fündig:

147 8 PS Plus Premium Spiele-Liste Alle Games des neuen Abo-Modells

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im August

Neben den Neuzugängen gibt es auch regelmäßig Spiele, die den Service wieder verlassen. Ihr müsst euch bei einigen von ihnen also beeilen. Das sind die bestätigten Abgänge in diesem Monat:

NBA 2K22 : 31. August 2022

: 31. August 2022 WRC 10: 31. August 2022

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wer sich dagegen eher für PS Plus Essential interessiert, findet die neuen Gratis-Spiele für August in diesem Artikel.

Welche Spiele wünscht ihr euch noch in der PS Plus-Bibliothek?