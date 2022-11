Jetzt aber schnell: Assassin's Creed Valhalla fliegt schon bald aus PS Plus Extra

Assassin's Creed Valhalla kann als Teil der Ubisoft Classics auch über PS Plus gespielt werden. Vorausgesetzt, ihr habt die Extra-Variante des Abos. Allerdings ändert sich etwas an dem Lineup des Spielekatalogs: AC Valhalla fliegt demnächst raus. Aber wenn ihr Gas gebt, könnt ihr euch die bildhübsche Open World noch zu Gemüte führen.

AC Valhalla bleibt nicht mehr lange im PS Plus Extra-Abo, beeilt euch!

Darum geht's: Sony hat die PlayStation Plus-Abos in verschiedene Stufen aufgeteilt und zum PS Plus Extra-Tier gehört ein umfangreicher Spielekatalog. Der wurde im Mai sogar um einige Ubisoft-Spiele erweitert, zu denen auch AC Valhalla gehört. Aber nichts ist für die Ewigkeit und der Ubisoft-Blockbuster fliegt bald raus.

Wann ist es soweit? Assassin's Creed Valhall verlässt den Spielekatalog von PS Plus Extra am 20. Dezember. Genauer gesagt: Um 11 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

Ihr schafft das! Wer sich bisher zwar vorgenommen hatte, AC Valhalla im PS Plus-Abo zu spielen, aber noch nicht dazu gekommen ist, muss sich jetzt ranhalten. Aber auch wenn das Open World-Spiel wirklich riesig ist, dürfte ein knapper Monat durchaus ausreichen, um zumindest den Großteil der Welt zu sehen und einigermaßen entspannt die Hauptstory zu beenden.

Das ist Assassin's Creed Valhalla:

7:24 Assassin's Creed: Neuer 7-Minuten-Trailer liefert alle Infos zu Story, Open World & Gameplay

Assassin's Creed Valhalla ist ein Traum für manche Wikinger- und Open World-Fans, die auf Action-RPGs stehen. Hier wird zwar nicht mehr viel geschlichen und gemeuchelt, aber dafür bekommt ihr eine gigantische wie bildhübsche Open World, die euch zu Füßen liegt. Ihr könnt ordentlich plündern, eine Siedlung aufbauen, um die Wette saufen und vieles mehr.

In unserem großen GamePro-Test zum Release von Assassin's Creed Valhalla kam dieser Teil allerdings nicht allzu gut weg: Das sieht zwar alles umwerfend schön aus, bleibt spielerisch aber oft hinter den Erwartungen und Hoffnungen zurück. Am besten lest ihr hier die Kritikpunkte nach und macht euch dann selbst ein Bild.

Falls ihr euch dem Zeitdruck nicht beugen wollt oder Assassin's Creed Valhalla schon angefangen habt, aber glaubt, nicht bis Ende Dezember durchzukommen: Es gibt momentan auch einen ordentlichen Rabatt von 67 % auf das Spiel im PlayStation Store. Dort könnt ihr es aktuell für 23,09 Euro statt 69,99 erstehen.

Wie gefällt euch AC Valhalla? Fangt ihr jetzt noch damit an, wo es bald aus dem PS Plus Extra-Angebot fliegt?