PS Plus Extra/Premium Dezember 2024: Neue Gratis-Spiele sind im Anmarsch - Das sind Termin und Uhrzeit

An diesem Tag werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für Dezember 2024 enthüllt.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, doch Sony hat 2024 noch eine Handvoll Bonus-Spiele in der Hinterhand. Schon in dieser Woche werden die PS Plus-Titel des Dezember 2024-Lineups von Extra und Premium enthüllt. Hier findet ihr Datum und Uhrzeit des Reveals.

PlayStation Plus Extra/Premium im Dezember 2024: Termin und Uhrzeit

Termin der Ankündigung: 11. Dezember 2024 (Mittwoch)

11. Dezember 2024 (Mittwoch) Uhrzeit: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Freischaltung der Extra/Premium-Spiele: 17. Dezember 2024 (Dienstag)

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor.

Damit ergeben sich diesmal der 11. Dezember 2024 für die Ankündigung und der 17. Dezember 2024 für die Live-Schaltung der Titel in der PS Plus-Sparte. 17:30 Uhr ist die traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer Games für den PlayStation Plus-Service.

Die ersten drei Spiele für PS Plus Premium im Dezember 2024 sind schon bekannt

Sony hat zur Feier des 30-jährigen Jubiläums von PlayStation sogar schon drei Klassiker enthüllt, die ihr mit Premium zocken könnt:

Sly 2: Band of Thieves

Sly 3: Honor Among Thieves

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Ab wann sind die Titel verfügbar? Ab dem 10. Dezember 2024 für alle mit PS Plus Premium-Abo (via PlayStation Blog).

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2024

Die Essential-Titel für diesen Monat sind indes bereits für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Serivce verfügbar. Diesmal mit dabei sind:

Mehr Infos zu den Titeln findet ihr hier:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Dezember 2024: Das sind die drei neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Und den Trailer zum gefeierten Koop-Abenteuer It Takes Two seht ihr hier:

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Autoplay

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Verratet uns: Welche PlayStation Plus-Spiele wünscht ihr euch im Dezember 2024 bei Extra und Premium? Schreibt's uns gerne in die Kommentare!