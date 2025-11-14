PS Plus im Dezember 2025: Das erste Bonus-Spiel kennen wir jetzt schon - dieses Premium-Highlight erwartet euch noch

Erinnert ihr euch, welcher Klassiker noch für das 2025-Lineup angekündigt wurde?

Erst vor ein paar Tagen wurden die neuen Bonus-Spiele für das PS Plus Extra- und Premium-Abo angekündigt. Normalerweise müssten wir uns also noch einige Wochen gedulden, ehe wir die Spiele des Dezember-Lineups erfahren. Die November-Titel verraten diesmal allerdings indirekt schon das erste Spiel für den Dezember.

Das ist das erste bekannte PS Plus Premium-Spiel für Dezember

Bereits während der State of Play im September 2025 kündigte Sony drei Spieleklassiker an, die noch 2025 im Premium-Abo landen sollten. Das erste diese Spiele war Tekken 3, das bereits im Oktober 2025 zu PS Plus kam.

Im November folgte dann Tomb Raider Anniversary bei Premium. Es gab allerdings noch ein drittes Spiel, das es bislang noch nicht ins Abo geschafft hat: Soul Calibur 3. Bei dem PS2-Spiel handelt es sich um einen fast schon legendären Klassiker des Fighting-Genres.

Da alle genannten Spiele noch in diesem Jahr ins Abo wandern sollten und der Dezember logischerweise der letztmögliche Monat dafür ist, wissen wir also mit Sicherheit, dass Soul Calibur 3 nächsten Monat bei PS Plus Premium dabei sein wird – vorausgesetzt natürlich, dass Sony nicht klammheimlich seine Pläne geändert hat.

Schon bei Tomb Raider Anniversary gab es nämlich etwas Verwirrung. Ursprünglich war der Release des Spiels im Store für den 21. Oktober angegeben, wurde dann allerdings auf den 18. November verschoben. Damit dürfte das Spiel dann auch ins November-Lineup gerutscht sein.

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Dezember 2025-Lineups enthüllt?

Ein Weilchen dauert es noch, ehe die restlichen Spiele für PS Plus Extra und Premium im Dezember enthüllt werden. Genauer gesagt findet der Reveal planmäßig am 10. Dezember gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit statt. Freigeschaltet werden die Spiele dann am 16. Dezember.

Es ist aber wie immer möglich, dass wir vorab noch Leaks zu den Spielen bekommen. In den letzten Monaten wurden häufiger einzelne Titel oder gar das komplette Lineup vorab geleakt.

