PS Plus im Januar 2026: Neue Extra-/Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Das sind Termin und Uhrzeit für die Ankündigung der PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Januar 2026.

Nachdem die PlayStation Plus Essential-Spiele des Januar 2026-Aufgebots am vergangenen Dienstag im PlayStation Store freigeschaltet wurden, können sich alle Abonnent*innen von Extra oder Premium über die Enthüllung der neuen Bonus-Spiele für diesen Monat freuen. Schon in dieser Woche verrät Sony, welche Games im Januar dazustoßen.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Januar 2026 enthüllt?

Vorauss. Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 14. Januar 2026

Mittwoch, der 14. Januar 2026 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 20. Januar 2026

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra- und Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt dann am Mittwoch davor. Somit ergibt sich der 14. Januar für die Enthüllung und der 20. Januar für die Freischaltung der Bonus-Games.

Sobald die frischen PlayStation Plus-Spiele bekannt sind, findet ihr wie immer alle wichtigen Infos dazu auf GamePro.de.

Es ist übrigens bereits seit einigen Wochen bekannt, welche Spiele in diesem Monat die Extra-Bibliothek verlassen werden. Am 20. Januar 2026 müsst ihr euch von diesen Games verabschieden:

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche Spiele wünscht ihr euch im Januar 2026 für PlayStation Plus Extra und Premium? Schreibt uns eure Wünsche und Vermutungen gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr gespannt darauf, ob ihr am Ende recht behaltet.