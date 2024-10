Dieses Spiel war schon lange vor Cyberpunk 2077 ein Genre-Hit und ihr könnt ihr es in PS Plus Extra/Premium ausprobieren

Na, erkennt ihr, welcher Titel hier gemeint ist?

Ihr braucht gerade ein Spiel, um die Zwischenzeit bis zu eurem nächsten heiß ersehnten potenziellen Highlight zu überbrücken? Da bieten die Bibliotheken der Abo Services natürlich eine perfekte Auswahl, um Verpasstes nachzuholen. Die Fülle an gelisteten Titeln kann aber oftmals überfordernd wirken. Darum haben wir einen Tipp für alle Fans des Cyberpunk-Settings ausgegraben.

Bevor der große RPG-Hit von CD Projekt Red erschienen ist, war bereits eine andere spannende Reihe da: Deus Ex. Der Ableger Mankind Divided steckt in PS Plus und Extra. Wir stellen ihn euch vor.

Das erwartet euch in Deus Ex: Mankind Divided

Der SciFi-Titel führt uns längst nicht so weit in die Zukunft wie Cyberpunk 2077, sondern setzt im Jahr 2029 an. Trotzdem erwartet euch ein ganz Genre-typischer Konflikt. Es geht um gesellschaftliche Spannungen, beziehungsweise die Ablehnung gegen mechanisch augmentierte Menschen.

Eure Hauptfigur gehört zu dieser Personengruppe, es handelt sich um den Geheimagenten Adam Jensen, den alle, die Human Revolution gezockt haben, bereits kennen. In der aufgeladenen Stimmung ermittelt er in einer Zukunftsversion der Stadt Prag und versucht, einer gefährlichen Verschwörung auf die Schliche zu kommen.

Dabei stehen ihm natürlich sowohl eine coole Auswahl an Waffen zur Verfügung als auch Spezialfähigkeiten. Ihr könnt Missionen auf unterschiedliche Art angehen, schleichen, euch zum Ziel ballern oder neu erworbene Skills, beispielsweise zur Tarnung taktisch einsetzen. Gerade für diese Möglichkeiten und die gelungene Action ist der Titel beliebt.

Die Story wird dagegen trotz spannender Ansätze immer wieder für gewisse Schwächen kritisiert. Beispielsweise kommt der Rollenspiel-Aspekt im Verlauf der Handlung nicht so sehr zum Tragen wie in Kämpfen.

Das Spiel ist im Jahr 2016 erschienen und erhielt bei Opencritic eine 82. Ob es euch persönlich zusagt, könnt ihr jetzt im Service ohne Zusatzkosten ausprobieren. Ohne PS Plus Extra/Premium müsst ihr im PS Store dagegen 29,99 Euro ausgeben. Allerdings findet ihr das Spiel auch immer wieder in den Sales der digitalen Stores.

Habt ihr gerade Gelegenheit, im Abo ältere Titel nachzuholen? Welches neue Spiel steht bei euch als Nächstes auf dem Programm?