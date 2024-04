Nur 4,49 im PS Store: Eines der besten Cyberpunk-Action-RPGs gibt's jetzt günstig auf PS4/PS5

Deus Ex: Mankind Divided ist ein empfehlenswertes Rollenspiel im Cyberpunk-Setting.

Aktuell gibt es wieder jede Menge Angebote im PlayStation Store. Wer aber die richtig guten Spiele finden will, muss sich erst mal durch eine ganze Flut von Angeboten – darunter auch weniger empfehlenswerte Titel und Add-ons – wühlen. Wir haben daher ein Schäppchen für euch rausgesucht, das sich lohnt:

Spiel: Deus Ex: Mankind Divided (Standard Edition)

(Standard Edition) Angebot: 4,49 Euro (statt 29,99 Euro, das sind 85% Rabatt)

4,49 Euro (statt 29,99 Euro, das sind 85% Rabatt) Gültig bis: 25. April

Darum ist Deus Ex: Mankind Divided empfehlenswert

Beim Begriff "Cyberpunk-RPG" denken wir oft direkt an Cyberpunk 2077, aber CD Projekt Reds Rollenspiel ist natürlich weder der einzige, noch der einzige gute Genre-Titel mit diesem Setting. Früher da war beispielsweise die Deus Ex-Reihe.

Der Ableger Mankind Divided ist ursprünglich 2016 für PS4 und Xbox One und PC erschienen und setzt die Geschichte von Protagonist Adam Jensen aus Human Revolution fort. Die Geschichte setzt im Jahr 2029 an, es geht also gar nicht so weit in die Zukunft. Als Schauplatz dient dabei keine fiktive Stadt, sondern Prag.

Jensen ermittelt als Geheimagent in einer feindseligen Welt, in der mechanisch augmentierte Menschen von der Gesellschaft ausgetstoßen werden. Mithilfe seines coolen Waffenarsenals und eigenen Augmentationen zielt er darauf ab, eine Verschwörung aufzudecken.

1:32 Deus Ex: Mankind Divided - Launch-Trailer - Launch-Trailer

Deus Ex: Mankind Divided punktet aber nicht unbedingt mit seiner Story. Dieser schrieb die Kritik häufig spannende Ansätze, aber zu wenig Tiefgang zu. Action- und Rollenspielelemente kamen dagegen sehr gut an. Gameplay-technisch erwartet euch ein Mix aus Stealth und Shooter.

Mit Erfahrungspunkten freigeschaltete neue Fähigkeiten bieten bei beiden Komponenten ganz neue Möglichkeiten, Situationen anzugehen. Hier könnt ihr euch beispielsweise eher auf tödliche oder nicht tödliche Attacken fokussieren oder in Tarnung investieren. Sowohl bei Haupt-, als auch bei Nebenmissionen wird euch viel spielerische Freiheit gelassen.

Auf Opencritic erreichte das Spiel eine 82. Wer sich allerdings eine starke Geschichte samt Entscheidungen wünscht, die richtig Tragweite haben, wird mit Deus Ex: Mankind Divided wahrscheinlich nicht glücklich werden.

Weitere Angebote für Deus Ex: Mankind Divided

Falls ihr PS Plus Extra oder Premium abonniert habt, könnt ihr aber auch einfach mal ganz ohne Zusatzkosten in den Titel reinschnuppern. Das RPG ist nämlich aktuell in der Spiebibliothek enthalten.

Auf der Xbox ist momentan die Digital Deluxe Edition mit ordentlich Rabatt zu haben. Diese kostet nämlich bis zum 19. April nur 6,74 Euro anstatt der üblichen 44,99 Euro.

Und auch alle, die am PC zocken, können aktuell zum Schnäppchenpreis zuschlagen, müssen nur etwas schneller sein. Bis zum 22. April gilt nämlich für die Standard Edition hier genau dasselbe Angebot wie im PS Store.

Kennt ihr das Spiel bereits oder wollt ihr es vielleicht jetzt zum Schnäppchenpreis nachholen?