PS Plus Extra/Premium im Februar: 17 neue Spiele ab heute verfügbar - das ist die ungefähre Uhrzeit

Wer PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert hat, kann sich ab heute auf eine frische Ladung neuer Bonus-Titel freuen. Ganze 17 Games werden heute hinzugefügt.



Ab wann sind die Extra-/Premium-Spiele verfügbar? Ab dem heutigen 21. Februar zwischen 12 und 13 Uhr. Wir updaten diesen Artikel, sobald ihr die Februar-Titel mit PS Plus Extra/Premium ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen könnt.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra und Premium im Februar 2023

Diese Klassiker bekommt ihr ab dem 21. Februar mit PS Plus Premium:

Destroy All Humans! (PS4)

(PS4) Harvest Moon: Back to Nature (PS1)

(PS1) The Legend of Dragoon (PS1)

(PS1) Wild Arms 2 (PS1)

Das Highlight in diesem Monat: Horizon Forbidden West

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Darum geht's: In Forbidden West setzt Jägerin Aloy ihren Kampf gegen die unheilvollen Maschinenwesen fort und reist dafür in den postapokalyptischen Westen der ehemaligen USA. Im Open World-Action-RPG setzt sich die junge Frau abermals primär mit dem Bogen zur Wehr, greift im Kampf aber auch auf allerhand neue Waffen wie zum Beispiel explodierende Speere zurück.

Das Horizon Zero Dawn-Sequel überzeugt insbesondere technisch und spielerisch. Die Welt rundum das zerstörte San Francisco sieht fantastisch aus und die rasanten Kämpfe gegen die teils riesigen Maschinen-Monster machen dank tollen Spezialeffekten und dem Taktieren mit den unterschiedlichen Elementarangriffen verdammt viel Spaß. Allerdings fällt die Story im direkten Vergleich zum ersten Teil deutlich schwächer aus.

Mehr zu den Stärken und Schwächen von Horizon Forbidden West lest ihr im GamePro-Test:

Welche Spiele gibt es bei PS Plus Essential im Februar?

Abonnent*innen von PS Plus Essential erhalten im Februar 2023 natürlich ebenfalls eine Handvoll neuer Spiele, folgende sind dabei:

In diesem GamePro-Artikel stellen wir euch die aktuellen Essential-Spiele genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Februar 2023: Das sind die neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Übrigens: Wenn ihr euch darüber hinaus die Spiele der PS Plus Collection für PS5 laden wollt, dann habt ihr dafür nicht mehr allzu lange Zeit. Denn Sony schiebt der PS Plus Collection ab Mai 2023 den Riegel vor. Wer sich also PS4-Hits wie The Last of Us oder God of War (2018) sichern will, sollte nicht länger zögern.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welches Bonus-Spiel beziehungsweise welche Spiele aus dem aktuellen PS Plus Extra-/Premium-Lineup freut ihr euch besonders und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.