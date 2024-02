PS Plus Extra/Premium im Februar 2024: Das sind alle neuen Gratis-Spiele

Das sind die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele im Februar 2024.

Es ist mal wieder soweit, Sony hat die neuen Titel offiziell enthüllt, die im Februar in die Spiele- und Klassikerbibliothek von PS Plus Extra und Premium wandern. Wir listen euch alle Spiele auf und stellen das Highlight vor.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im Februar 2024

Diese Spiele gibt es bei PS Plus Extra und Premium:

Need for Speed Unbound

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Tales of Arise

Assassin’s Creed Valhalla

LEGO Worlds

LEGO Jurassic World

Roguebook

Rogue Lords

Tales of Zestiria

Diese Spiele gibt es außerdem nur mit PS Plus Premium:

Resistance: Retribution

Jet Rider 2

Tales of Symphonia

Tales of Vesperia

Ab wann sind die PS Plus Extra/Premium-Spiele im Februar verfügbar? Die neuen Spiele werden diesmal am Dienstag den 20. Februar zum Runterladen freigeschaltet. Mit PS Plus Premium könnt ihr viele der Titel außerdem streamen.

Denkt auch an PS Plus Essential!

Die PS Plus Essential-Spiele des Monats werden immer bereits zwei Wochen vor den Extra/Premium-Titeln freigeschaltet. Das bedeutet aber auch, dass ihr nur noch begrenzt Zeit habt, sie euch für eure Bibliothek zu schnappen. Hier findet ihr alle drei Spiele:

Das Highlight im Februar: The Outer Worlds

11:32 The Outer Worlds - Test-Video zum Fallout-ähnlichen Rollenspiel-Hit

Genre: Rollenspiel

Darum geht's: The Outer Worlds ist ein SciFi-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, den Macher*innen von Fallout: New Vegas. Entsprechend werden Fans hier auch viele vertraute Elemente entdecken: Entscheidungen, die Einfluss auf die Story haben, reichlich schwarzer Humor, Echtzeitkämpfe mit Schuss- und Nahkampfwaffen – nur dass das Setting diesmal im Weltall liegt und wir unterschiedliche Planeten mit unserem Raumschiff ansteuern.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im GamePro-Test:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im Februar

Insgesamt verlassen diesmal 10 Spiele den Service. Diese Titel könnt ihr nur noch bis zum 20. Februar mit dem Abo spielen:

Ace Combat 7: Skies Unknown

Hue

I Am Setsuna

Lost Sphear

Lost Words: Beyond the Page

Oninaki

Resident Evil 7: Biohazard

Tacoma

Tekken 7

Thomas Was Alone

