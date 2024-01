PS Plus Extra/Premium: Januar 2024-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit

Das ist das Datum der Ankündigung für Extra und Premium im Januar 2024.

Nach der PlayStation Plus-Ankündigung ist vor der PlayStation Plus-Ankündigung: Die PS Plus-Titel des Essential-Lineups für den Monat Januar 2024 könnt ihr euch seit einigen Tagen bereits herunterladen, und bald gibt Sony auch bekannt, welche Bonus-Titel für PS4 und PS5 euch bei den beiden höheren und teureren Abostufen Extra und Premium erwarten.

Wann werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Januar 2024-Lineups enthüllt?

Ankündigung von PS Plus Extra/Premium im Januar:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 10. Januar 2024

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Freischaltung der neuen Extra-/Premium-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 16. Januar 2024

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 12 und 13 Uhr mittags

Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor. Somit ergeben sich diesmal der 10. Januar 2024 für die Ankündigung und der 16. Januar 2024 für die Freischaltung. Und 17:30 Uhr ist Sonys traditionelle Uhrzeit für die Enthüllung neuer PS Plus-Games.

Einen Leak zu den Extra-/Premium-Spielen im Januar gibt es bislang nicht.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im Januar 2024

Folgende Titel könnt ihr euch mit dem Essential-Abo (oder höher) aus dem PS Store ohne weitere Zusatzkosten herunterladen:

Das Highlight ist diesmal ohne Frage A Plague Tale: Requiem. Gameplay zum "Mittelalter-The Last of Us" zeigt euch der untere Trailer:

2:09 A Plague Tale: Requiem - Emotionaler Launch-Trailer feiert Release des Action-Adventures - Emotionaler Launch-Trailer feiert Release des Action-Adventures

Darum geht's: Das Action-Adventure A Plague Tale: Requiem setzt die Geschichte von A Plague Tale: Innocence fort: Abermals begleiten wir das Geschwisterpaar Hugo und Amicia durch eine mittelalterliche Welt, genauer gesagt durchs von der Pest geplagte Frankreich. Die junge Frau muss ihren kleinen Bruder um jeden Preis beschützen, denn dieser besitzt die besondere Gabe, einen Schwarm aus Ratten zu kontrollieren.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch bei Extra und Premium im Januar 2024? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.