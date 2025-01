PS Plus Extra/Premium im Januar 2025: Die Community feiert die Games aus diesem Monat und ist insbesondere über einen PlayStation-Hit glücklich

Die Januar-Spiele für PS Plus Extra beziehungsweise Premium stehen fest und der Community gefällt's.

Am 15. Januar 2025 hat Sony das Spiele-Line-up für PS Plus Extra sowie Premium angekündigt, das euch mit dem entsprechenden Abo ab dem 21. Januar zur Verfügung steht. Die Auswahl umfasst dieses Mal neben einem Action-Bombast auch den einen oder anderen Geheimtipp.

Welche Spiele genau enthalten sind, könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen:

Diese Spiele gibt’s für PS Plus Extra & Premium

Diese Spiele gibt’s nur für PS Plus Premium

Die Community feiert ein Spiel besonders

Insbesondere mit God of War: Ragnarök ist diesen Monat ein richtiges Highlight dabei. Das Spiel konnte nicht nur uns im Test auf GamePro richtig begeistern, sondern wird auch von der Community als Must-Play angesehen. Auch ihr habt in unserem Ankündigungsartikel das Spiel in den Kommentaren bereits positiv hervorgehoben.

Noch mehr Lob finden wir in den Kommentaren unter der offiziellen Ankündigung der Spiele auf X, ehemals Twitter. Neben den diversen Gif-Bildern, die den Protagonisten Kratos zeigen, entdecken wir diverse Kommentare, wie etwa den des Users GermanStrands, die Ragnarök als Meisterwerk bezeichnen.

Auch auf Reddit feiern viele User in den Kommentaren, dass Ragnarök für PS Plus Extra erscheint – zumindest diejenigen, die nicht gerade zufällig wie Jay_Niro das Spiel im letzten Monat im Rahmen eines Sales gekauft haben.

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Neben God of War sind auch andere Perlen dabei

God of War: Ragnarök ist nicht das einzige Spiel, das von der Community gefeiert wird. So schreibt zum Beispiel der User Objective_Love_6843, dass das Line-up auch für Spieler*innen gelungen sei, die neben Ragnarök das Like-a-Dragon-Spin-off bisher nicht gezockt haben.

Das erzählt, wie die Geschichte von Protagonist Kazuma Kiryu nach den ersten sechs Hauptspielen weitergeht und bietet einen Übergang zu den modernen Spielen der Reihe, die ab Yakuza: Like a Dragon mit Ichiban Kasuga einen neuen Helden in den Mittelpunkt stellen.

Überhaupt finden wir Zuspruch zum gesamten Sortiment aus diesem Monat. Neben den größeren Titeln wird vor allem auch ein Spiel regelmäßig als Geheimtipp empfohlen: Citizen Sleeper. So empfiehlt der X-User @Heikoala2 das RPG insbesondere für Personen, die Cyberpunk-Settings mögen. Um es mit dem Wortwitz von Redditor randman678 zu sagen: „Don’t sleep on Citizen Sleeper“.

Zuletzt bekommt auch das Spiel Indiana Jones und der Stab der Könige aus dem Premium-Abo etwas Liebe ab. Redditor IrritableSquirrel vermutet dahinter eine Entscheidung aus aktuellem Anlass, um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis auf der PS5 etwas zu versüßen. Leider hat das PS2-Spiel auf Metacritic weniger gute Wertungen kassieren können als der moderne Franchise-Ableger.

Zum Glück sollte Indiana Jones und der Große Kreis für PS5 ohnehin nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen – eine Veröffentlichung für die Konsole sei schon in diesem Frühjahr geplant. Und bis dahin haben die PS-Plus-Abonennt*innen unter euch auch ein paar andere Spiele zum Nachholen.