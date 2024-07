PS Plus Extra/Premium im Juli 2024: Die ersten 6 Spiele sind jetzt schon geleakt

Die ersten PS Plus Extra/Premium-Spiele sind bereits geleakt.

Normalerweise müssten wir uns noch ein paar Stunden gedulden, ehe Sony die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Juli 2024 bekannt gibt. Die offizielle Enthüllung findet nämlich eigentlich erst am morgigen Mittwoch, den 10. Juli, statt. Allerdings sind die ersten Titel, die bald in die Spiele- und Klassikerbibliothek wandern, jetzt bereits geleakt.

Diese Spiele kommen wohl bald zu PS Plus

Der Leak stammt mal wieder von User billbil-kun über die französische Dealseite Dealabs. Diese Spiele wandern demnach am 16. Juli zu PS Plus Extra und Premium:

Möglicher weiterer Titel: Daneben könnte auch ein siebtes Spiel bereits bekannt sein, nämlich Remnant: From the Ashes. billbil-kun gibt aber an, das sich diese Info nicht eindeutig verifizieren ließ.

Besonders Remnant 2 dürfte ein interessanter Titel für alle Action-Fans sein. Die Mischung aus Shooter und Soulslike könnt ihr sowohl alleine als auch im Koop spielen:

9:16 Remnant 2 - Vorschau-Video zum neuen Koop-Actionspiel

Wie verlässlich ist diese Info? billbil-kun hat sich bereits in der Vergangenheit als verlässlicher Leaker herausgestellt, wenn es um PS Plus geht. Die Chancen stehen also sehr gut, dass die Informationen auch dieses Mal stimmen. Allerdings handelt es sich natürlich hier wie immer um unbestätigte Infos, ihr solltet sie also dennoch mit Vorsicht genießen.

Wann werden die restlichen PS Plus-Spiele bekannt gegeben?

Allzu lange müssen wir uns nicht gedulden, ehe Sony die neuen Spiele für Extra und Premium auch offiziell enthüllt. Bereits am 10. Juli ist es nämlich soweit. Gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit werden die neuen Spiele dann angekündigt. Wir stellen euch die Titel natürlich auch wie immer auf GamePro vor.

Bis dahin könnt ihr euch schon einmal die PS Plus Essential-Spiele für Juli anschauen, die wurden nämlich bereits offiziell bekannt gegeben:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Juli 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sagt ihr zu den geleakten Spielen? Wäre für euch etwas dabei oder wärt ihr von den Titeln eher enttäuscht?