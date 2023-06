PS Plus Extra/Premium Juni 2023: Neue Bonus-Spiele im Anmarsch - das sind Datum und Uhrzeit

Extra- und Premium-Mitglieder bekommen bald wieder neue Bonusspiele.

Wer PS Plus Extra oder Premium abonniert hat, kann sich schon bald über eine neue Ladung Bonus-Spiele freuen. Sony gibt die frischen Titel des Juni 2023-Lineups bereits in der nächsten Woche bekannt. Hier sind Datum und Uhrzeit der Ankündigung.

PS Plus Extra/Premium im Juni 2023: Datum und Uhrzeit der Ankündigung und Freischaltung der Spiele

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 14. Juni 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 20. Juni 2023 zwischen 12 und 13 Uhr (deutscher Zeit)

*Woher kommt dieser Termin? Sony schaltet die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele in der Regel immer am dritten Dienstag des Monats frei und kündigt sie am Mittwoch davor an. Somit ergibt sich diesmal der 14. Juni 2023 als Tag der Enthüllung und der 20. Juni 2023 als Tag der Live-Schaltung im PlayStation Store.

Gibt es bereits Leaks zu PS Plus Extra und Premium im Juni 2023?

Nein, bislang nicht. Allerdings ist vor einigen Wochen ein Hinweis auf ein PS1-Spiel in der Datenbank des PlayStation Stores aufgetaucht, das in diesem Monat ins Premium-Lineup rücken könnte:

17 Spiele fliegen im Juni aus der Extra- und Premium-Bibliothek

Am 20. Juni erscheinen nicht nur neue Bonus-Spiele für Extra/Premium, sondern es fliegen außerdem ganze 17 Stück aus der Bibliothek. Darunter John Wick Hex. Party Hard und mehr.

Alle Spiele, die am 20. Juni 2023 den Service verlassen, findet ihr in dieser GamePro-Übersicht:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

