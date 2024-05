PS Plus Extra/Premium-Leak verrät erstes PS2-Spiel seit sechs Jahren - und das könnte auch einen neuen PS2-Emulator bedeuten

Ps Plus Premium könnte bald mehr PS2-Spiele bekommen.

Die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Mai wurden gerade erst offiziell enthüllt, da gibt es bereits den ersten Leak für den nächsten Monat. Und der hat es diesmal in sich: Sollte das Gerücht stimmen, könnten wir bald wieder neue PS2-Spiele in der Klassikerbibliothek von Premium sehen.

Dieses Spiel soll demnächst zu PS Plus kommen

Der Leak stammt diesmal wieder von der Seite PS Deals, die ihre Infos aus der PlayStation Store-Datenbank ziehen und in der Vergangenheit damit bereits korrekt kommende PS Plus Premium-Spiele geleakt haben.

Jetzt hat die Seite einen neuen Eintrag für das PS2-Spiel Star Wars: The Clone Wars entdeckt, das nun frisch eine Verson für PS4 bekommen soll – was ein ziemlich sicheres Anzeichen dafür ist, dass das Spiel demnächst zu PS Plus Extra und Premium wandert.

Als Release für die PS4-Version, die auch auf der PS5 spielbar sein sollte, wird der 11. Juni angegeben, es dürfte also vermutlich bereits nächsten Monat in den Abo-Service wandern. Interessanterweise stimmt das Datum aber nicht ganz mit dem Veröffentlichungsrhythmus für neue Extra- und Premium-Spiele überein.

Die gehen nämlich in der Regel am dritten Dienstag des Monats live, was nächsten Monat also erst auf den 18. Juni fallen würde.

Diese neuen PS Plus-Spiele gibt es diesen Monat:

Kommt endlich ein neuer PS2-Emulator?

Dennoch ist der Leak ziemlich interessant, nicht zuletzt weil es sich bei Star Wars: The Clone Wars um ein PS2-Spiel handelt.

2017 bereits veröffentlichte Sony mehrere PS2-Spiele, die per Emulator auf der PS4 spielbar waren. Diese kamen dann auch in den Service PS Now, der 2022 zu PS Plus Extra und Premium umgearbeitet wurde. Diese Portierungen via Emulation wurden bis Mitte 2018 veröffentlicht, liefen allerdings alles andere als geschmeidig. Ghosting, gestreckte Bildformate und ruckelige Bildraten führten dazu, dass Sony ganz schnell damit aufhörte, PS2-Spiele in den Service zu packen.

Mehr zum Thema PS Plus Premium im Tech-Check: Die meisten PS2-Spiele sind eure Zeit nicht wert von Chris Werian

Dass jetzt aber tatsächlich ein neues PS2-Spiel nach sechs Jahren kommen könnte, ist ein gutes Zeichen. Wie das Listing von Star Wars: The Clone Wars zeigt, soll das Spiel jetzt nämlich auch Up-Rendering, eine Rückspul-Funktion, Schnellspeichern und Videofilter bekommen.

All diese Optionen gab es bei den früheren PS2-Releases in PS Plus nicht – sehr wohl aber für Sonys Emulatoren für PS1- und PSP-Spiele. Es sieht also ganz danach aus, als würden wir im Abo bald nicht nur neuen PS2-Titel sondern auch einen verbesserten Emulator bekommen, mit dem die Spiele dann hoffentlich auch besser laufen.

Bislang handelt es sich hierbei aber natürlich um einen Leak, ihr solltet die Info also wie immer mit einer gesunden Portion Vorsicht genießen.

Welches PS2-Spiel wollt ihr unbedingt im PS Plus-Abo sehen?