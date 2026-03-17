PS Plus im März 2026: Schnappt euch heute 8 neue Bonus-Spiele mit Extra/Premium - das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Die Extra- und Premium-Spiele des März 2026-Aufgebots von PlayStation Plus erscheinen heute.

Heute gibt's mal wieder PS Plus-Nachschub! In nur wenigen Stunden werden die frischen Bonus-Titel des März 2026-Aufgebots von Extra und Premium freigeschaltet. Wir haben wie immer alle wichtigen Infos für euch.

Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele des März 2026-Lineups veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 17. März 2026 zwischen 10 und 11 Uhr mittags.

Hinweis: GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele mit entsprechendem PlayStation Plus-Abonnement ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

Neu im März 2026 - Diese Bonus-Spiele bekommt ihr ab heute mit PlayStation Plus Extra- und Premium 2026

1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Autoplay

Diese sieben Spiele bekommt ihr ab heute mit dem Extra/Premium-Abo:

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Persona 5 Royal (+ Ulitmate Edition)

Madden NFL 26

Metal Eden

The Lord of the Rings: Return to Moria

Astroneer

Blasphemous 2

Und diesen Klassiker bekommt ihr ab heute nur mit dem PS Plus Premium-Abo:

Tekken 5: Dark Resurrection

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Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und an dieser Stelle fragen wie wie immer euch: Auf welche PS Plus-Spiele freut ihr euch diesmal besonders? Schreibt uns eure Antworten wie gewohnt unten in die Kommentarsektion!