PS Plus im März 2026: Schnappt euch heute 8 neue Bonus-Spiele mit Extra/Premium - das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Heute gibt's mal wieder PS Plus-Nachschub! In nur wenigen Stunden werden die frischen Bonus-Titel des März 2026-Aufgebots von Extra und Premium freigeschaltet. Wir haben wie immer alle wichtigen Infos für euch.
Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele des März 2026-Lineups veröffentlicht?
- Am heutigen Dienstag, dem 17. März 2026 zwischen 10 und 11 Uhr mittags.
Hinweis: GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele mit entsprechendem PlayStation Plus-Abonnement ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.
Neu im März 2026 - Diese Bonus-Spiele bekommt ihr ab heute mit PlayStation Plus Extra- und Premium 2026
Diese sieben Spiele bekommt ihr ab heute mit dem Extra/Premium-Abo:
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Persona 5 Royal (+ Ulitmate Edition)
- Madden NFL 26
- Metal Eden
- The Lord of the Rings: Return to Moria
- Astroneer
- Blasphemous 2
Und diesen Klassiker bekommt ihr ab heute nur mit dem PS Plus Premium-Abo:
- Tekken 5: Dark Resurrection
Eines der großen Highlights in diesem Monat ist zweifelsohne das gefeierte Atlus-RPG Persona 5 Royal, das auf Metacritic bei einer Traumwertung von 95 steht. Mehr zum Rollenspiel-Hit lest ihr im oben verlinkten GamePro-Artikel!
Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium
Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.
In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).
Und an dieser Stelle fragen wie wie immer euch: Auf welche PS Plus-Spiele freut ihr euch diesmal besonders? Schreibt uns eure Antworten wie gewohnt unten in die Kommentarsektion!
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