PS Plus Extra/Premium im Mai 2023 - Neue Bonus-Spiele im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit

An diesem Tag werden die PS Plus-Spiele des Extra- und Premium-Tiers enthüllt.

Nach der PS Plus-Ankündigung ist vor der PS Plus-Ankündigung. Die Essential-Games des Mai 2023-Aufgebots sind bereits seit letzten Mittwoch bekannt, und die nächsten Bonus-Titel folgen schon bald: In wenigen Tagen verkündet Sony, auf welche Spiele ihr euch im Mai 2023 freuen könnt, wenn ihr PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert habt.

PS Plus Extra/Premium im Mai 2023: Datum und Uhrzeit der Ankündigung/Freischaltung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 10. Mai 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 16. Mai 2023 um die Mittagszeit

*Woher kommt dieser Termin? Sony schaltet die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele in der Regel immer am dritten Dienstag des Monats frei und kündigt sie am Mittwoch davor an. Somit ergibt sich diesmal der 10. Mai als Tag der Enthüllung und der 16. Mai als Tag der Freischaltung im PlayStation Store.

PS Plus Extra/Premium im April 2023

Eine Übersicht über alle Extra- und Premium-Titel, die im April 2023 zur Bibliothek dazugekommen sind, findet ihr hier:

Mit dabei ist unter anderem das grafisch beeindruckende Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits, das ihr euch hier im Gameplay-Trailer ansehen könnt:

2:34 Zum Launch zeigt Kena: Bridge of Spirits noch einmal die grandiose Grafik

Und welche Spiele gibt's bei PS Plus Essential im Mai 2023?

Grid Legends

Chivalry 2

Descenders

Alle Essential-Games des Mai 2023-Lineups findet ihr hier in der Übersicht:

