PS Plus Premium November 2022 - Die ersten Bonus-Spiele sind schon bekannt

Einige Tage dauert es noch, bis die neuen Gratis-Spiele für PS Plus Extra und Premium im November offiziell angekündigt werden, aber bereits jetzt sind die ersten Titel bekannt. Ein neuer Eintrag auf dem PlayStation Blog feiert nämlich nicht nur das 20-jährige Jubiläum der Ratchet und Clank-Reihe, sondern hat passend dazu auch gleich fünf neue Spiele bekanntgegeben, die am 15. November in die Spielebibliothek wandern.

Das sind die bereits bekannten PS Plus Premium-Titel im November:

Nur Streaming: Bei allen neuen Titeln handelt es sich um die PS3-Versionen. Das heißt, dass sie ausschließlich in PS Plus Premium via Streaming zur Verfügung stehen.

Das ist die Ratchet & Clank-Reihe

8:08 The Ratchet & Clank Trilogy - Test-Video für PlayStation 3

Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Mit den fünf neuen Premium-Titeln gesellen sich jetzt auch die Anfänge der Ratchet & Clank-Reihe zu PS Plus. Die Spiele sind dabei eine Mischung aus Plattformer und Third-Person-Shooter im putzigen Comic-Stil. Neben humorvollen Charakteren und zahlreichen Minispielen bekommt ihr vor allem auch ein Artsenal an witzigen Waffen, mit denen ihr eure Gegner bei Bedarf etwa in Schafe verwandeln könnt.

Gratis-Rüstungen für Rift Apart: Besitzer*innen des neuesten Teils Ratchet & Clank: Rift Apart bekommen außerdem zum 20-jährigen Jubiläum ein kostenloses Rüstungsset spendiert. Ab sofort könnt ihr euch damit (unabhängig von PS Plus) via Update folgende neue Rüstungen im Spiel holen: Commando Armor, Holoflux Armor, Quest Armor, Marauder Armor und Clank Armor.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra/Premium im November

Neben einigen der Neuzugänge sind auch bereits die Titel bekannt, die den Service diesen Monat verlassen werden. Diese Spiele sind noch bis zum 15. November 2022 Teil der Spielebibliothek:

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wer sich dagegen eher für PS Plus Essential interessiert, findet die neuen Gratis-Spiele für November in diesem Artikel.

Welche Spiele wünscht ihr euch noch in der PS Plus-Bibliothek?