PS Plus Extra/Premium im März 2025: Schnappt euch heute die neuen Gratis-Spiele für PS4/PS5 - Das ist die ungefähre Uhrzeit

Die Bonus-Titel für PS Plus Extra und Premium aus dem März-Lineup werden heute veröffentlicht.

Wer PS Plus Extra oder Premium abonniert hat, darf sich heute über frischen Spielenachschub freuen. Die Titel des März 2025-Lineups werden heute im Laufe des Vormittags/Mittags freigeschaltet. Alle wichtigen Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Wann genau werden die PS Plus-Spiele für Extra/Premium im März 2025 veröffentlicht?

Datum: Heutiger Dienstag, der 18. März 2025

Heutiger Dienstag, der 18. März 2025 Uhrzeit: Zwischen 11 und 12 Uhr mittags*

*Eine genaue Uhrzeit für die Veröffentlichung der neuen Bonus-Games gibt es nicht. Uns ist lediglich ein Zeitfenster bekannt, in dem Sony neue PS Plus-Spiele in der Regel freischaltet.

Wir werden diesen Artikel updaten, sobald ihr die März 2025-Titel mit entsprechendem Extra- oder Premium Abo ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen könnt.

Alle PlayStation Plus-Spiele für Extra und Premium (März 2025) im Überblick

Alle neuen Spiele für PlayStation Plus Extra im März 2025

Viele Abonnent*innen des Service dürften sich in diesem Monat besonders über Prince of Persia: The Lost Crown freuen, im unteren Video verraten wir euch mehr darüber:

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Alle neuen Spiele für PlayStation Plus Premium im März 2025

PS Plus Essential im März 2025

Und falls es bisher an euch vorbei gegangen ist, findet ihr hier auch noch einmal alle Essential-Titel die ihr euch seit Anfang März herunterladen könnt:

Mehr zum Thema PS Plus Essential für März 2025 wurde enthüllt: Das sind die 3 neuen Spiele von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr, die die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) betreffen.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Auf welches PS Plus Extra-/Premium-Spiel aus dem März-Aufgebot freut ihr euch besonders? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentarsektion!