PS Plus Extra/Premium im Oktober 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge des Abos

Sony befüttert stetig seine PS Plus Extra- und Premium-Bibliotheken mit neuen Spielen, im Gegenzug gibt es gelegentlich auch Abgänge. Über welche neuen Spiele ihr euch im Oktober 2022 freuen könnt und welche die Abo-Services verlassen, fassen wir euch in der Übersicht zusammen.

Diese Spiele sind im Oktober neu bei PS Plus Extra und Premium

Die neuen Spiele sind diesmal ab dem 18. Oktober verfügbar. Ihr könnt sie euch aus der Spielebibliothek runterladen oder mit Premium auch streamen:

Diese Klassiker bekommt ihr ab dem 18. Oktober außerdem nur mit PS Plus Premium:

Welche Spiele fliegen im Oktober aus dem Katalog? Diesen Monat verlassen gleich mehrere Titel den Service. PGA Tour 2K21 hat sich bereits am 7. Oktober verabschiedet, am 17. Oktober folgen dann Red Dead Redemption und die Standalone-Erweiterung Undead Nightmare.

Falls ihr euch außerdem für die PS Plus Essential-spiele interessiert, findet ihr die neuen Gratis-Titel für Oktober hier:

31 2 PS Plus im Oktober 2022 Diese Spiele sind im PlayStation-Abo dabei

Das Highlight im Oktober 2022

Genre: Action-RPG

Action-RPG GamePro-Wertung: 88

Darum geht's: Nach Assassin's Creed: Origins findet jetzt auch AC Odyssey seinen Weg zu PS Plus. In dem Open World-Actionspiel verschlägt es uns ins antike Griechenland. Diesmal schlüpfen wir nicht in die Rolle eines Assassinen, sondern sind als Söldner oder Söldnerin unterwegs und unterstützen verschiedene Seiten im peloponnesischen Krieg. Dabei erwarten uns neben Action-Gameplay auch Seeschlachten wie in Assassin's Creed 4: Black Flag und RPG-Elemente. Erstmals gibt es in diesem Teil nämlich auch optionale Romanzen und Dialogoptionen, mit denen wir den Ausgang verschiedener Quests beeinflussen können.

Eine komplette Übersicht aller Spiele in PS Plus Extra und Premium findet ihr hier:

143 10 Mehr zum Thema PS Plus Premium Spiele-Liste: Alle Games des neuen Abo-Modells

Alle Infos zum neuen PS Plus-Modell

Wollt ihr euer Abo wechseln oder eines abschließen, seid euch jedoch noch unsicher, welche der drei neuen PS Plus-Stufen ihr wählen solltet? In unserem Info-Hub findet ihr alle wichtigen Infos zu PS Plus. Darin klären wir wichtige Fragen wie die Preise und erklären euch die Vorteile, die jedes Abo mit sich bringt.

Welches PS Plus-Spiel ist eure Empfehlung im Oktober?