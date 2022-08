PS Plus Extra/Premium: So viel Platz müsst ihr für die neuen Spiele auf der Festplatte freischaufeln

Wer ein PS Plus Extra oder Premium-Abo hat, bekommt einmal im Monat Nachschub in die verfügbaren Spielebibliotheken geschaufelt. Am 16. August ist es wieder so weit und beschert allen mit PS Plus Extra und Premium unter anderem Zugriff auf Yakuza: Like A Dragon oder Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Wer jetzt plant, sich die entsprechenden Titel herunterzuladen, sollte natürlich entsprechend viel Platz auf der eigenen Festplatte einplanen. Wir haben für euch nachfolgend die Speichergrößen der bereits angekündigten Extra- und Premium-Spiele für den August 2022 aufgeführt:

Die Speichergrößen der PS Plus Extra/Premium-Spiele im August 2022

Bugsnax

PS4: 6,6 GB

PS5: 10,7 GB

Dead by Daylight

PS4: 34,5 GB

PS5: 48,4 GB

Metro Exodus

PS4: 66 GB

PS5: 70,1 GB

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

PS4: 66,9 GB

Monopoly Plus

PS4: 1,6 GB

Monopoly Madness

PS4: 3,3 GB

Trials of Mana

PS4: 15,7 GB

Yakuza 0

PS4: 24,2 GB

Yakuza Kiwami

PS4: 20,6 GB

Yakuza Kiwami 2

PS4: 38,8 GB

Alle Weitere zu den Spielen findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Mehr Infos zu PS Plus Extra und Premium

Im Juni 2022 hat Sony sein PS Plus-Portfolio um zwei neue Optionen erweitert. Neben dem Standard-Angebot (PS Plus Essential) gibt es nun auch die Extra- und Premium-Tiers, die mit einer ganzen Reihe von Vorteilen aufwarten. Welche genau das sind und wo sich die Angebote unterscheiden, erfahrt ihr in unserer großen Übersicht zum neuen PS Plus.

PS Plus-Spiele weiterhin für alle Tiers: Egal ob Essential, Extra oder Premium: Alle PS Plus-Varianten bekommen wie gehabt monatlich ein paar Spiele spendiert, die abseits der Abogebühren kostenlos heruntergeladen werden können. Eine Übersicht über die PS Plus-Spiele im August 2022 findet ihr hier.

