PS Plus Extra/Premium im Dezember: Ein echter Star Wars-Klassiker ist jetzt für den Service geleakt

Ein weiteres Gratis-Spiel für PS Plus Extra/Premium im Dezember 2023 könnte bereits bekannt sein.

Eigentlich kündigt Sony die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium erst in einigen Wochen an. Allerdings gibt es für die Klassiker-Titel eine recht verlässliche Quelle, die uns oft schon vorab verrät, welche Spiele in den nächsten Monaten in den Service wandern. Dort ist jetzt mal wieder ein neues Spiel aufgetaucht.

Dieses PS1-Spiel könnte im Dezember 2023 zu PS Plus kommen

Die Info stammt mal wieder vom taiwanesischen Rating Board (via Gematsu). Hier haben in den letzten Monaten regelmäßig Klassiker-Titel für PS1, PS2, PSP und Co. ein Rating für PS4 und PS5 erhalten, ehe sie in Sonys Abo-Service gewandert sind.

Dieses Disney-Spiel für PS1 hat jetzt ein PS4-/PS5-Rating bekommen:

Schon vor einigen Wochen haben drei weitere Disney-Spiele ein Rating erhalten. Es ist also durchaus naheliegend, dass der Disney-Katalog von PS Plus erweitert wird:

Wie wahrscheinlich ist es, dass Star Wars Episode 1 zu PS Plus kommt? Ziemlich wahrscheinlich. Das taiwanesische Rating Board hat sich bereits in der Vergangenheit als verlässliche Quelle für Klassiker-Titel erwiesen.

Zuletzt hatten hier bereits Tekken 6 und SoulCalibur: Broken Destiny im August eine Einstufung bekommen, ehe sie im Oktober in den Service gewandert sind.

Trotzdem solltet ihr natürlich bei Leaks immer vorsichtig sein, offiziell ist von Sony noch nichts bestätigt. Außerdem ist es natürlich möglich, dass das Star Wars-Spiel tatsächlich in den Service wandert, aber nicht mehr im Dezember sondern erst Anfang nächsten Jahres kommt.

Die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2023 sind bereits live. Hier stellen wir euch noch einmal alle Titel vor:

