PS Plus Februar 2022-Uhrzeit: Wann werden die Spiele heute freigeschaltet?

Das PS Plus-Lineup für Februar 2022 steht seit der letzten Woche fest und ab heute können die Spiele heruntergeladen werden. Die Uhrzeit wurde zwar nicht offiziell bekannt gegeben, zu der die Bonus-Spiele online verfügbar sein werden, aber wir gehen schwer davon aus, dass das zum gewohnten Zeitpunkt passiert.

PS Plus Februar 2022: Wann werden die Bonus-Spiele für PS4/PS5 freigeschaltet?

Das Rätselraten hat seit letzter Woche ein Ende und wir wissen, was für Spiele als Bonus-Titel im Februar für alle Menschen mit PS Plus-Abo zur Verfügung stehen. Bleibt nur noch die Frage, wann die PS4- und PS5-Spiele im PlayStation Store freigeschaltet sind und heruntergeladen werden können.

Voraussichtliche Uhrzeit: 12 Uhr mittags, am heutigen Dienstag, den 1. Februar.

Die Uhrzeit steht nicht komplett fest und ist damit auch nicht offiziell. Normalerweise werden die PS Plus-Spiele aber immer am ersten Dienstag des Monats gegen 12 Uhr mittags freigeschaltet. Darum gehen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das auch dieses Mal so sein wird.

Diese Spiele bekommen PS4- und PS5-Besitzer*innen im PS Plus-Monat Februar 2022:

Diesen Monat haben die meisten Prognosen und Wünsche der Fans ins Leere gegriffen. Die folgenden Titel erhaltet ihr ohne Zusatzkostern, wenn ihr ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo besitzt:

Wer eine PS5 besitzt und auf Aufbaustrategie und Wirtschaftssimulationen steht, dürfte mit Planet Coaster glücklich werden. Tiny Tina's Sturm auf die Drachenfestung bietet für alle mit einer PS4 oder PS5 beste Unterhaltung in Form des abgedrehten Shooter- und RPG-Mixes aus dem Borderlands-Universum.

Letzte Chance für die PS Plus-Spiele im Januar

Bis die PS Plus-Bonustitel für den Februar 2022 freigeschaltet werden, habt ihr noch die Gelegenheit, euch die Spiele aus dem Januar-Lineup zu sichern. Welche das sind, könnt ihr hier nachlesen:

0 2 Mehr zum Thema PS Plus - Schnappt euch die aktuellen Gratis-Spiele, bevor sie verschwinden

Außerdem: Sichert euch die PS Plus-Collection für PS5

PS5-Besitzer*innen, die auch ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo abgeschlossen haben, bekommen eine ganze Wagenladung an coolen Bonus-Spielen, ohne nochmal extra dafür bezahlen zu müssen. Stolze 20 PS4-Blockbuster wie God of War, Uncharted 4, Bloodborne, Ratchet & Clank, Days Gone, Resident Evil 7 und viele andere sind bei der PS Plus-Collection mit von der Partie.

Seht euch das Video dazu an:

Ansonsten gilt natürlich wie immer: Ihr benötigt das PS Plus-Abo, um die PS Plus-Titel herunterladen zu können. Sie sind also nicht richtig kostenlos, ihr müsst nur nicht noch einmal extra bezahlen, wenn ihr das kostenpflichtige Abo abgeschlossen habt. Alle Infos zu PS Plus mit Preisen, Inhalten und vielem mehr findet ihr hier in unserem großen GamePro-FAQ.

Wie findet ihr das Februar 2022-Lineup von PS Plus? Welches Spiel ladet ihr zuerst herunter?