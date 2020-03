Die PlayStation-Plus-Spiele für den Monat März 2020 sind seit wenigen Tagen bekannt, und das bedeutet, dass die aktuellen Februar-Titel demnächst im PlayStation Store ausgetauscht werden. Wer als PS Plus-Abonnent die BioShock Collection, Die Sims 4 und mehr ohne weitere Zusatzkosten laden will, sollte sich also sputen. Im Grunde gibt's gerade 5 Gratis-Spiele, und es wäre ärgerlich, wenn ihr euch die entgehen lasst.

Wann werden die PS Plus-Spiele ausgetauscht? Am Dienstag, den 3. März 2020. Voraussichtlich um die Mittagszeit herum, gegen 12 Uhr, wandern die PS Plus-Spiele des März-Aufgebots in den PS Store, woraufhin die Februar-Titel wieder zum regulären Preis angeboten werden.

Diese PS Plus-Spiele gibt's aktuell noch ohne Zusatzkosten

Was steckt hinter den PlayStation Plus-Spielen im Februar?

Die Sims 4

Genre: Lebenssimulation

Lebenssimulation Download-Größe: 11.1 GB

11.1 GB GamePro - Test-Wertung: 73

- 73 Regulärer Preis: 39,99 Euro

Darum geht's: Leben und Leben lassen. Die Sims 4 ist EAs aktueller Ableger der beliebten Simulation, in der wir unsere Sims durchs virtuelle Dasein manövrieren. Wir bauen uns ein Haus, steigen die Karriereleiter hinauf, essen, trinken, duschen, gehen aufs Klo, feiern Partys und geben uns noch viel mehr Dingen hin, die zum Leben einfach dazugehören (zum Beispiel mit Geistern reden).

Sind die Erweiterungen dabei? Nein, Die Sims 4 für PS4 umfasst "nur" das Hauptspiel, Erweiterungen wie Hunde & Katzen oder Vier Jahreszeiten müsst ihr euch separat dazukaufen.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Dank vieler liebevoller Details, witzigen Animationen und ausdrucksstarker Mimik sorgt Die Sims 4 für etliche humorvolle, fast schon Slapstick-artige Situationen, dank denen das Spiel so schnell nicht langweilig wird. Allerdings leidet die Konsolenversion an Rucklern und an der frickeligen Steuerung, die den Spaß am virtuellen wie realen Leben etwas trüben.

BioShock: The Collection

Genre: Shooter

Shooter Download-Größe: 60,4 GB

60,4 GB Regulärer Preis: 49,99 Euro

Mit BioShock: The Collection gibt's gleich drei Shooter auf einen Schlag:

Darum geht's in Bioshock: Der ursprünglich 2007 erschienene Shooter von Irrational Games schickt uns in die Unterwasserstadt Rapture, die gleichzeitig der heimliche Star des Spiels ist. Durch die düsteren, engen Gänge kommt ein schaurig-schönes Beklemmungsgefühl auf, das in blanke Furcht umschlägt, wenn sich ein Big Daddy in seiner gewaltigen Taucherausrüstung von hinten nähert. Ein zeitloser Klassiker, der dank des fantastischen Settings heute noch Spaß macht.

Darum geht's in BioShock 2: Mit BioShock 2 begeben wir uns ein weiteres Mal auf Tauchgang, und zwar als Big Daddy. Wir machen uns auf die Suche nach einem kleinen Mädchen, suchen dabei aber auch nach Innovationen. Jedoch vergebens. Rein spielerisch bleibt BioShock 2 seinem Vorgänger im Großen und Ganzen nämlich treu, wirft aber wenig Neues ins Wasser.

Darum geht's in BioShock Infinite: Mit Infinite bricht Irrational Games aus den Unterwassertunneln Raptures aus und befördert uns in die Wolken, genauer in die malerische Himmelsstadt Columbia. Als Booker DeWitt schnappen wir Pistole und Gewehr und schießen uns gemeinsam mit unserer Begleiterin Elizabeth durch die Straßen. Das Spiel lebt allerdings weniger vom (leicht repetitiven) Gameplay, als vielmehr von seinen Charakteren, deren Beziehung zueinander uns wirklich nahe geht. Und glaubt uns: Das Ende hat's in sich.

Firewall Zero Hour

Genre: VR-Shooter

VR-Shooter Download-Größe: 10,4 GB

10,4 GB Regulärer Preis: 29,99 Euro

Darum geht's: Mit Firewall Zero Hour bekommen wir einen taktischen First Person-Shooter geboten. In 4-gegen-4-Matches muss ein Team einen Laptop verteidigen, während das andere die Firewall hackt. Das Spiel wird regelmäßig durch kostenlose Updates erweitert.

Besondere Immersion: Firewall Zero Hour kann zwar mit einem DualShock 4 gespielt werden, für das richtige Erlebnis ist ein PlayStation VR-Ziel-Controller unabdingbar. Mit diesem kann das Spiel durch ein ganz besonderes Immersions-Gefühl auftrumpfen.

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Wie bei anderen Ablegern des Genres, gibt es nur einen Mehrspieler-Modus. Deshalb sollte Motivation, nur im Team spielen zu können, vorhanden sein. Abseits davon "bietet Firewall Zero Hour Taktik-Shooter-Fans, eines der intensivsten Erlebnisse des Genres" (Sebastian Zeitz, GamPro).

Was gibt's im März 2020 bei PS Plus?

Im März verzichtet Sony auf eine weitere Remaster-Collection und bietet diesmal "nur" zwei PS4-Spiele an, die ihr euch als PS Plus-Mitglied auf die PS4-Festplatte jagen könnt.

In unserem umfassenden Artikel stellen wir euch alle neuen PS Plus-Spiele im März mit Pro und Contra genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht. Alle Preise und Vorteile von PS Plus führen wir hier für euch auf.