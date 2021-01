PS Plus: Fan sortiert ALLE Gratis-Spiele nach Platin-Potenzial & Dauer

Platin-Trophäensammler kommen hier so richtig auf ihre Kosten: Ein Mensch auf Reddit hat eine Liste sämtlicher Spiele erstellt, die es je bei PS Plus gratis gab. Aber nicht einfach nur so, sondern fast alle auch noch mit Informationen dazu, wie lange es dauert, Platin in ihnen zu bekommen und wie schwierig dieses Unterfangen ausfällt. Die Reaktionen fallen entsprechend dankbar und überschwänglich aus.

Fan listet PS Plus-Spiele auf, die meisten mit Platin-Schwierigkeit & Dauer

Traum für Trophy Hunter: Wer gern Platintrophäen sammelt, könnte seine*ihre helle Freude an dieser Liste haben. In der sind nämlich alle Titel enthalten, die es für PS Plus-Abonnenten jemals als kostenlosen Bonus gab. Die Spiele sind allem Anschein nach nicht alphabetisch, sondern chronologisch sortiert, das heißt, dass ganz unten die neuesten Titel zu finden sind.

Nicht ganz vollständig: Insgesamt sind 669 PS Plus-Titel in der Liste vorhanden und zu den allermeisten gibt es auch weiterführende Informationen. Dabei handelt es sich darum, wie schwierig es schätzungsweise ist, die Platin-Trophäe einzuheimsen und wie lange das ungefähr dauert. Daneben findet ihr auch noch Infos zur Plattform und dazu, ob auch die DLC-Trophäen eine Rolle spielen.

Allerdings fehlen bei einigen Titeln die Angaben zu Dauer und zur Schwierigkeit. Bei manchen können die Trophäen auch nicht mehr geholt werden, weil Bugs oder Glitches das verhindern. Das Ganze gibt es in Form eines fein säuberlichen, farblich markierten Google-Docs, auf das ihr freien Zugriff erhaltet. Hier findet ihr den entsprechenden Reddit-Beitrag dazu:

Wie ist die Liste entstanden? Die Person hinter der Liste erklärt auf Reddit, dass die Umsetzung dieses Unterfangens ungefähr 2 Jahre gedauert hat. 2019 nahm das Projekt seinen Anfang und wurde nach und nach verbessert. Offenbar ging es in erster Linie darum, den persönlichen Trophäen-Erfolg zu tracken und dann ist das Ganze etwas aus dem Ruder gelaufen.

Wenige Kritikpunkte: Die meisten Reaktionen auf die Liste wirken sehr dankbar und beeindruckt. Was vor Kurzem heiß diskutiert wurde, sind Kleinigkeiten wie das Schwierigkeitsgrad-Ranking von Spielen wie zum Beispiel bei Hollow Knight. Das hätte einigen Fans zufolge eine glatte 10/10 verdient, weil es wirklich beinhart ist, alles darin abzuschließen, was für Platin benötigt wird. Was an Hollow Knight so großartig ist, könnt ihr in diesem Gamepro-Artikel nachlesen:

Mehr zum Thema Platin-Trophäen auf der PlayStation 5 findet ihr hier. Dabei sorgen unter anderem auch viele Titel für Wirbel, die so wirken, als ginge es bei ihnen um gar nichts anderes als um die begehrten Platin-Preise.

Wie findet ihr die Liste? Habt ihr ähnliche Listen zu Spielen angefertigt oder führt sonst irgendwie Buch darüber, was ihr zockt?