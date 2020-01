Das Monatsabo für PlayStation Plus gibt es noch bis Freitag zum halben Preis, also für 4,49€. Das Beste daran: Wenn ihr jetzt abonniert, könnt ihr insgesamt neun Spiele ohne zusätzliche Kosten spielen. Ihr bekommt dann nämlich sowohl die Januar- als auch die Februar-Spiele und in beiden Monaten gibt es ziemlich viel zu holen.

Im Januar bekommt ihr neben Goat Simulator auch noch die Nathan Drake Collection, die die ersten drei Teile der Uncharted-Reihe enthält. Im Februar gibt es dann die Bioshock Collection mit Bioshock 1 und 2 sowie Bioshock Infinte und allen zusätzlichen Solo-Inhalten. Hinzu kommen noch Die Sims 4 sowie das VR-exklusive Firewall Zero Hour. Macht insgesamt also neun Spiele. Hier geht's zum Angebot:

1 Monat PS Plus für 4,49€ (nur noch bis 31. Januar)

Die Spiele könnt ihr so lange nutzen, wie euer PS-Plus-Abo läuft. Mehr über die im Februar enthaltenen Spiele und für wen sie sich lohnen könnt ihr hier erfahren.

Was hat PS Plus noch zu bieten?

PS Plus bietet noch sehr viel mehr als jeden Monat neue Spiele. Hier die lange Liste der Vorteile:

1. Online-Multiplayer

Das PS-Plus-Abo braucht ihr für so gut wie jede Form des Online-Multiplayers, von kompetitiven Matches bis zum Koop-Modus. Ohne PS Plus könnt ihr also nur allein oder im lokalen Multiplayer spielen.

2. Exklusive Rabatte

Für Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Rabatte. In der Vergangenheit gab es sogar schon exklusive Plus-Sales, in denen man PS4-Spiele bis zu 75 % günstiger bekommen konnte. Außerdem gibt es in Sales, die auch anderen Nutzern offen stehen, ohnehin schon reduzierte Spiele für Plus-Mitglieder oft noch etwas günstiger.

Letzteres gilt derzeit beispielsweise für den Total Digital Sale. Hier bekommen Plus-User noch bis zum 6. Februar PS4-Titel wie Blasphemous, Cities: Skylines oder Slime Rancher noch günstiger als alle anderen. Einen Überblick über die PS-Plus-Sonderrabatte bekommt ihr hier.

3. Exklusive Free Trials

Manchmal dürfen Plus-Mitglieder zudem bestimmte Titel exklusiv kostenlos antesten. In der Vergangenheit gab es solche Testphasen beispielsweise für Monster Hunter World oder Rainbow Six Siege.

4. Exklusive Ingame-Gegenstände

Plus-Abonnenten bekommen kostenlose exklusive Ingame-Gegenstände wie Skins oder Ausrüstung für eine Menge große Online-Spiele, aktuell beispielsweise für Fortnite, Apex Legends, Tera oder Path of Exile.

5. Kostenlose Avatare und Designs

Außerdem können Plus-Mitglieder ihren PSN-Account mit kostenlosen Avataren und Designs verschönern. Aktuell gibt es zum Beispiel Designs zu Bloodborne, Grim Fandango und Street Fighter V.

6. PlayStation Rewards

Zu guter Letzt können Plus-Mitglieder auch noch Rabatte und Gutscheine für Partnershops von Sony bekommen. Diese sogenannten PlayStation Rewards wechseln monatlich. Hier findet ihr die Liste mit allen aktuelle Plus-Rewards:

PlayStation Rewards im Januar