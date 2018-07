Update: Sony hat den Fehler in der Browser-Variante des PS Stores behoben und ihr könnt Heavy Rain ohne Probleme herunterladen.

Originalmeldung:

Neben dem Kampfspiel Absolver könnt ihr euch aktuell das Quantic Dream-Adventure Heavy Rain im Rahmen des PS Plus-Lineups im Juli 2018 kostenlos herunterladen, sofern ihr Abonnenten seid.

Allerdings können sich aktuell nicht alle PS Plus-Mitglieder Heavy Rain für die PS4 kostenlos herunterladen.

Heavy Rain: "Kein Kauf möglich"

Nachdem ein User uns auf eine Fehlermeldung im PS Store aufmerksam gemacht hat, haben wir selbst nachgeprüft: Ihr könnt den PS Plus-Titel Heavy Rain momentan nicht aus der Browser-Variante des PS Stores kostenlos herunterladen, wenn ihr bereits Beyond: Two Souls besitzt.

Folgende Fehlermeldung erscheint:

Die Lösung: Ihr könnt euch Heavy Rain trotzdem herunterladen, wenn ihr direkt über eure PS4 in den PS Store geht.

Was könnte die Fehlermeldung verursachen? Es ist unklar, warum genau Heavy Rain für Besitzer von Beyond: Two Souls nicht heruntergeladen werden kann. Die Vermutung bislang: Heavy Rain und Beyond: Two Souls sind sowohl separat als auch im Doppelpack für die PS4 erhältlich, was einen technischen Fehler verursachen könnte.

Wir haben bei Sony nachgefragt, woran es liegen könnte und halten euch auf dem Laufenden.