PS Plus im Mai 2019 - Ein Gratis-Spiel steht wohl jetzt schon fest

Bis zu offiziellen Bekanntgabe der PS Plus-Spiele im Mai 2019 dauert es noch ein paar Tage, die kostenlosen Spiele für die Regionen Asien und Japan hat Sony aber bereits jetzt offiziell enthüllt. Ein PS4-Titel könnte für den europäischen Raum damit nun ebenfalls vorzeitig feststehen.

PlayStation Plus im Mai mit diesem PS4-Spiel?

PS Plus-Spiele in Asien:

Die Lineups unterscheiden sich aus Lizenzgründen immer etwas in den verschiedenen PlayStation-Regionen, in den letzten Monaten war in Europa und Asien aber stets ein Spiel deckungsgleich.

Im April 2019 gab's in Asien beispielsweise The Surge und What Remains of Edith Finch. Wir hingegen können uns The Surge und Conan Exiles herunterladen.

Gibt's im Mai also Metal Gear Survive?

Da wir das Rätsel-Abenteuer The Witness bereits im März 2019 spendiert bekamen, könnte es also durchaus sein, dass wir im Mai ebenfalls mit Metal Gear Survive rechnen können. Das Survival-Action-Spiel ist übrigens auch auf Reddit ein heißer Tipp für das Lineup in Europa und den USA.

In Japan unterscheidet sich das Aufgebot minimal: Statt The Witness bekommen Mitglieder Darksiders: Warmastered Edition.

Here's a treat for all PS Plus members! Metal Gear Survive and The Witness will be FREE to download from 9th May to 4th June! pic.twitter.com/MW7N8kGmWA — PlayStation Asia (@PlayStationAsia) April 26, 2019

Wann werden die PS Plus-Spiele im Mai 2019 enthüllt?

Die offizielle Bekanntgabe erfolgt diesmal voraussichtlich am 1. Mai um 17:30 Uhr. Wir halten euch dahingegen natürlich wie immer auf den Laufenden.

Würdet ihr Metal Gear Survive spielen?