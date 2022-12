PS Plus Januar 2023-Spiele im Anmarsch: Das sind Termin und Uhrzeit für die Essential-Games

Zwischen den Jahren erwartet uns die Ankündigung des nächsten Lineups für PS Plus Essential. In wenigen Tagen werden die PS4- und PS5-Titel offiziell enthüllt, die ihr euch schon mit der niedrigsten Abo-Stufe des kostenpflichtigen Online Service von Sony herunterladen könnt.

An diesem Tag werden die PlayStation Plus-Spiele des Januar 2023-Aufgebots enthüllt

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 28. Dezember 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 3. Januar 2023

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus Essential-Spiele werden normalerweise immer am ersten Dienstag des jeweiligen Monats freigeschaltet und sechs Tage vorher angekündigt. Damit ergibt sich diesen Monat eine Ankündigung für den 28. Dezember 2022 und eine Freischaltung am 3. Januar 2023 im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist Sonys übliche Zeit für die Enthüllung der Spiele. Verfügbar sind sie dann in der Regel gegen 12 Uhr mittags.

Wie jeden Monat wird GamePro euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen.

Gibt es bereits einen Leak zu den PS Plus-Spiele im Januar 2023?

Ja, den gibt es. Die französische Dealseite Dealabs hat vor wenigen Tagen wieder zugeschlagen und das vermeintliche Essential-Lineup für den kommenden Monat vorab geleakt. Dealabs lag in den vergangenen Monaten stets mit PS Plus-Leak richtig. Demnach sind folgende Titel im Januar dabei:

Stimmt der Leak, dann erwartet uns zum Start des neuen Jahres ein starkes Lineup mit Star Wars Jedi: Fallen Order als Headliner. Hier könnt ihr euch den Trailer zum Action-Adventure ansehen:

1:06 Star Wars Jedi: Fallen Order - Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

Vergesst die PS Plus-Spiele für Dezember 2022 nicht!

Bis zum 3. Januar 2023 habt ihr noch Zeit, euch die aktuellen Dezember 2022-Titel ohne weitere Zusatzkosten zu schnappen, sofern ihr mindestens über das PS Plus-Essential-Abo verfügt. Mit der Mass Effect Legenary: Edition ist diesmal eine der besten Rollenspiel-Trilogien aller Zeiten dabei, aber auch der Rest des Lineups kann sich sehen lassen: Was das Dezember-Lineup für PS Plus enthält, lest ihr hier.