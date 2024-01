PS Plus Essential: Für einige Spieler gibt's im Januar 2024 ein ganz anderes Bonus-Game und das ist es

Dieses PS Plus-Game gibt es in Japan.

Aus Lizenzgründen unterscheiden sich die PlayStation Plus-Lineups in den unterschiedlichen Regionen zuweilen. In Japan gibt es diesen Monat bei PS Plus Essential beispielsweise ein anderes Spiel für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service von Sony.

Das ist das PS Plus Essential-Lineup für den Monat Januar 2024 in Japan:

A Plague Tale: Requiem

Nobody Saves the World

Lost Epic

Was ist anders? Statt Evil West ist in Japan also Lost Epic Teil des Essential-Aufgebots für diesen Monat.

Was steckt hinter Lost Epic?

Hierbei handelt es sich um ein Sidescrolling-Action-RPG im bunten Anime-Look, in dem ihr als Godslayer Jagd auf Gottheiten macht, um einen verheerenden Krieg zu stoppen. Der untere Trailer zeigt euch genauer, wie sich Lost Epic spielt:

Mit einem Metascore von 64 kommt Lost Epic allerdings nur mittelmäßig in internationalen Reviews an. Kritisiert werden unter anderem stumpfes Backtracking sowie Grinding.

Mit dem Action-Adventure Evil West dürfen die meisten Spielerinnen und Spieler hierzulande also wohl etwas besser bedient sein. Der Titel verzeichnet einen Metascore von 73. Gelobt werden insbesondere die Story und der unvergleichliche Look, kritisiert wird allerdings auch hier repetitives Gameplay.

Allein oder zu zweit im Koop müsst ihr in Evil West eine dämonische Bedrohung im Wilden Westen aufhalten. Dabei kommen neben typischen Schusswaffen wie Revolvern, auch experimentelle Gadgets und Nahkampfwaffen zum Einsatz.

Zur Erinnerung: Das ist das komplette PS Plus Essential-Lineup für den Monat Januar 2024 in Europa:

