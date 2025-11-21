Ich erinnere euch freundlich daran, dass bei PS Plus im Januar 2026 eine Ära endet

So wie der gute Drake hier schauen sicherlich viele, wenn sie realisieren, dass Sony sich so langsam von der PS4 verabschiedet.

Als ich heute Morgen durchs PlayStation Plus-Subreddit scrollte, sprang mir ein Reminder eines Users entgegen, den ich auch euch nicht vorenthalten will: Bei PlayStation Plus steht ein entscheidender Richtungswechsel an.



Denn Anfang 2025 verkündete Adam Michel (Director, Game Services – Content bei Sony Interactive Entertainment) in einem PlayStation Blog-Eintrag zum Februar 2025-Lineup von PS Plus Essential, dass wir uns bei Sonys kostenpflichtigem Online-Service langsam aber sicher von der PS4 verabschieden müssen.

Was sich ab Januar 2026 bei PlayStation Plus ändert

Worum es genau geht: Ab Januar 2026 werden bei den monatlichen PS Plus Essential-Lineups (fast) keine PlayStation 4-Spiele mehr vertreten sein. Stattdessen legt Sony den Fokus auf PS5-Spiele.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Autoplay

Adam Michel sagte zu dieser Entscheidung Anfang 2025 Folgendes:

Da viele unserer Spieler*innen derzeit auf der PS5 spielen und dazu übergegangen sind, PS5-Titel über die monatlichen PS Plus-Spielekatalog einzulösen und darauf zuzugreifen, entwickelt sich auch PlayStation Plus mit diesem Trend weiter [...]. Mit der Umstellung auf PS5 werden PS4-Spiele kein zentraler Bonus mehr sein und nur noch gelegentlich für die monatlichen Spiele und den Spielekatalog von PlayStation Plus angeboten.

Kurzum: Ab Januar 2026 bietet Sony bei PS Plus Essential größtenteils nur noch PS5-Titel an. Von PS4-Spielen müssen wir uns aber nicht vollständig verabschieden. So will Sony immerhin noch vereinzelt PS4-Spiele ins monatliche Lineup packen.

Zudem soll es laut Sony ab Januar 2026 "möglicherweise" weiterhin Titel bei PS Plus Essential geben, die sowohl auf PS4, als auch auf PS5 gespielt werden können.

Was geschieht mit den PS4-Spielen, die dank PS Plus bereits in meiner Bibliothek sind? Diese verschwinden ab kommendem Jahr nicht einfach. Auch ab Januar 2026 könnt ihr weiterhin sämtliche PS4-Titel zocken, die ihr euch durch den kostenpflichtigen Service für eure eigene Bibliothek gesichert habt. Dafür benötigt ihr aber nach wie vor ein aktives PS Plus-Abo.

Sonys kommende Änderung bei PS Plus überrascht nicht: Die PS5 ist mittlerweile seit fünf Jahren auf dem Markt und laut aktueller Aussage von Sony bereits in der Mitte ihres Lebenszyklus angekommen (via Polygon). Zwar gibt es noch viele PS4-Besitzer*innen da draußen, der größte Teil von Sonys Zielgruppe ist aber längst primär auf der PS5 unterwegs und diese will das japanische Unternehmen eben auch mit seinem kostenpflichtigen Online-Service bedienen.

Wann werden die nächsten PS Plus Essential-Spiele bekannt gegeben?

Noch könnt ihr euch die November 2025-Titel von Essential herunterladen, in der kommenden Woche kündigt Sony aber bereits die neuen Bonus-Spiele für den Monat Dezember 2025 an.

Termin für Enthüllung der Dezember 2025-Titel: Sony kündigt die neuen Essential-Spiele am 26. November an.

Sony kündigt die neuen Essential-Spiele am 26. November an. Termin der Freischaltung: Die Bonus-Spiele des kommenden Monats werden dann am Dienstag, dem 02. Dezember freigeschaltet.

Die PlayStation Plus Essential-Games für den Monat Januar 2026 werden dann voraussichtlich Ende Dezember, direkt am Silvester-Tag, enthüllt und am darauffolgenden Dienstag freigeschaltet:

Termin für Enthüllung der Januar 2026-Titel: Die Ankündigung der Januar-Games erfolgt wahrscheinlich am Mittwoch, dem 31. Dezember 2025.

Die Ankündigung der Januar-Games erfolgt wahrscheinlich am Mittwoch, dem 31. Dezember 2025. Termin der Freischaltung: Sony schaltet die Januar-Games dann am 06. Januar 2026 im PS Store frei.



Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Was haltet ihr davon, dass es im Januar 2026 kaum noch PS4-Spiele im Essential-Aufgebot geben wird? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr darauf gespannt, was ihr zu sagen habt.