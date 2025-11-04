Xbox Game Pass im November 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge

Call of Duty: Black Ops 7 ist direkt zum Start im Game Pass verfügbar – allerdings nicht auf allen Abo-Stufen.

Auch im November 2025 stattet Microsoft den Game Pass mit neuen Spielen aus, die ihr mit einem kostenpflichtigen Abo des Spiele-Services ohne weitere Ausgaben herunterladen und zocken könnt.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele in mehreren Blöcken bekannt gegeben werden, werden wir diesen Artikel regelmäßig aktualisieren. Letztes Update am 04. November: Microsoft hat die Neuzugänge bis Mitte des Monats vorgestellt.

Diese Spiele sind im November 2025 neu im Game Pass

Microsoft hat jetzt die Spiele für die erste Monatshälfte bekannt gegeben. Voraussichtlich am 18. November werden die restlichen Spiele für den Monat enthüllt.

1000xResist (04. November) - Xbox Series X/S, PC, Cloud - Nur mit Game Pass Premium, Ultimate oder PC Game Pass

(04. November) - Xbox Series X/S, PC, Cloud - Nur mit Game Pass Premium, Ultimate oder PC Game Pass Football Manager 26 (PC) (04. November) - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(04. November) - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Football Manager 26 (Console) (04. November) - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(04. November) - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Dead Static Drive (05. November) - Konsole, Cloud PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(05. November) - Konsole, Cloud PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Sniper Elite: Resistance (05. November) - Konsole, Cloud, PC - Jetzt auch mit Xbox Game Pass Premium

(05. November) - Konsole, Cloud, PC - Jetzt auch mit Xbox Game Pass Premium Egging On (06. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(06. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Whiskerwood (06. November, Game Preview) - PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(06. November, Game Preview) - PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Voidtrain (07. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(07. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Great God Grove (11. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(11. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Lara Croft and the Temple of Osiris (11. November) - Konsole, Cloud, PC

(11. November) - Konsole, Cloud, PC Pigeon Simulator (11. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(11. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Relic Hunters Legend (12. November) - Konsole, Cloud, PC

(12. November) - Konsole, Cloud, PC Winter Burrow (12. November) - Konsole, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(12. November) - Konsole, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Call of Duty: Black Ops 7 (14. November) - Xbox Series X/S, PC, Cloud - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(14. November) - Xbox Series X/S, PC, Cloud - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Moonlighter 2: The Endless Vault (19. November, Game Preview) - Xbox Series X/S, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

(19. November, Game Preview) - Xbox Series X/S, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass Monsters Are Coming! Rock & Road (20. November) - PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

Die potenziellen Game Pass-Highlights im Novmber

Call of Duty: Black Ops 7

Release im Game Pass: 14. November 2025

14. November 2025 Genre: Shooter

Darum geht's: Black Ops 7 ist der neue Teil der berühmten Shooter-Serie und spielt im Jahr 2035. Der aus den bisherigen Black Ops-Spielen bekannt David Mason und sein Team müssen modernste Technologien einsetzen, um sich einem manipulativen Feind entgegenstellen. Im Vergleich zum letztjährigen Black Ops 6 wirken die bisher gezeigten Szenen deutlich futuristischer, neben der Kampagne wird es auch einen Multiplayer-Modus sowie einen Zombies-Koop geben.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im November 2025

Über den Xbox-Store wissen wir jetzt, welche Spiele bald weg sind. Wollt ihr einen dieser Titel darüber hinaus zocken, dann könnt ihr euch bis zu dem Zeitpunkt, wann sie raus sind, diese mit einem 20 Prozent Rabatt sichern.

Diese Spiele verlassen den Service am 15. November

Noch mehr Game Pass-Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr dank der neuen Änderung neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe, die kürzlich deutlich im Preis gestiegen ist, bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

