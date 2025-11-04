Xbox Game Pass im November 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge

In unserer Übersicht findet ihr alle Titel, die im November 2025 in den Game Pass für Xbox Series X/S, Xbox One und PC kommen – und auch die Spiele, die den Service wieder verlassen.

Tobias Veltin
04.11.2025 | 18:31 Uhr

Call of Duty: Black Ops 7 ist direkt zum Start im Game Pass verfügbar – allerdings nicht auf allen Abo-Stufen. Call of Duty: Black Ops 7 ist direkt zum Start im Game Pass verfügbar – allerdings nicht auf allen Abo-Stufen.

Auch im November 2025 stattet Microsoft den Game Pass mit neuen Spielen aus, die ihr mit einem kostenpflichtigen Abo des Spiele-Services ohne weitere Ausgaben herunterladen und zocken könnt.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele in mehreren Blöcken bekannt gegeben werden, werden wir diesen Artikel regelmäßig aktualisieren.

Letztes Update am 04. November: Microsoft hat die Neuzugänge bis Mitte des Monats vorgestellt.

Diese Spiele sind im November 2025 neu im Game Pass

Microsoft hat jetzt die Spiele für die erste Monatshälfte bekannt gegeben. Voraussichtlich am 18. November werden die restlichen Spiele für den Monat enthüllt.

  • 1000xResist (04. November) - Xbox Series X/S, PC, Cloud - Nur mit Game Pass Premium, Ultimate oder PC Game Pass
  • Football Manager 26 (PC) (04. November) - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Football Manager 26 (Console) (04. November) - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Dead Static Drive (05. November) - Konsole, Cloud PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Sniper Elite: Resistance (05. November) - Konsole, Cloud, PC - Jetzt auch mit Xbox Game Pass Premium
  • Egging On (06. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Whiskerwood (06. November, Game Preview) - PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Voidtrain (07. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
  • Great God Grove (11. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
  • Lara Croft and the Temple of Osiris (11. November) - Konsole, Cloud, PC
  • Pigeon Simulator (11. November) - Xbox Series X/S, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Relic Hunters Legend (12. November) - Konsole, Cloud, PC
  • Winter Burrow (12. November) - Konsole, Cloud, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Call of Duty: Black Ops 7 (14. November) - Xbox Series X/S, PC, Cloud - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Moonlighter 2: The Endless Vault (19. November, Game Preview) - Xbox Series X/S, PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass
  • Monsters Are Coming! Rock & Road (20. November) - PC - Nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass

Die potenziellen Game Pass-Highlights im Novmber

Call of Duty: Black Ops 7

Video starten 2:20 CoD Black Ops 7 enthüllt im Gameplay-Trailer mehr zur Kampagne, Mechs und Bosskämpfe

  • Release im Game Pass: 14. November 2025
  • Genre: Shooter

Darum geht's: Black Ops 7 ist der neue Teil der berühmten Shooter-Serie und spielt im Jahr 2035. Der aus den bisherigen Black Ops-Spielen bekannt David Mason und sein Team müssen modernste Technologien einsetzen, um sich einem manipulativen Feind entgegenstellen. Im Vergleich zum letztjährigen Black Ops 6 wirken die bisher gezeigten Szenen deutlich futuristischer, neben der Kampagne wird es auch einen Multiplayer-Modus sowie einen Zombies-Koop geben.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im November 2025

Über den Xbox-Store wissen wir jetzt, welche Spiele bald weg sind. Wollt ihr einen dieser Titel darüber hinaus zocken, dann könnt ihr euch bis zu dem Zeitpunkt, wann sie raus sind, diese mit einem 20 Prozent Rabatt sichern.

Diese Spiele verlassen den Service am 15. November

Video starten 22:38 Stalker 2 Testvideo: Einmaliges Erlebnis, verborgen unter Bugs und Design-Problemen

Noch mehr Game Pass-Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Xbox Game Pass: Die 27 besten Spiele, die sich jetzt lohnen (Juni 2025)
von Sebastian Zeitz
Xbox Game Pass: Die 27 besten Spiele, die sich jetzt lohnen (Juni 2025)
Xbox Game Pass im Oktober 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge
von Sebastian Zeitz
Xbox Game Pass im Oktober 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr dank der neuen Änderung neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe, die kürzlich deutlich im Preis gestiegen ist, bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche neuen Game Pass-Spiele interessieren euch im November 2025 am meisten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons + Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben

vor 17 Minuten

LEGO-Tüftler bauen gigantisches, 8 Meter langes Dungeons & Dragons-Set - und ich würde sofort meine Couch rausschmeißen, um Platz dafür zu haben
Spieler beweist, dass PS Plus gar nicht so schlecht geworden ist, wie alle sagen

vor 32 Minuten

Spieler beweist, dass PS Plus gar nicht so schlecht geworden ist, wie alle sagen
The Witcher: Geralt-Darsteller Liam Hemsworth sagt, die Spiele sind großartig, wenn man keine Beziehung, einen Job oder irgendwas anders im Leben zu tun hat

vor 47 Minuten

The Witcher: Geralt-Darsteller Liam Hemsworth sagt, die Spiele sind "großartig, wenn man keine Beziehung, einen Job oder irgendwas anders im Leben zu tun hat"
Resident Evil hält seit 23 Jahren den Weltrekord für den schlechtesten Videospiel-Dialog aller Zeiten

vor einer Stunde

Resident Evil hält seit 23 Jahren den Weltrekord für den schlechtesten Videospiel-Dialog aller Zeiten
mehr anzeigen