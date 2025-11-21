Wolltet ihr schon immer einmal ein Pokémon als Digimon sehen? Ein Fan macht es wahr und demonstriert es an Flemmli und seinen Entwicklungen

Flemmli wurde als Feuer-Starter in der dritten Pokémon-Generation eingeführt und hat später eine Mega-Entwicklung bekommen.

Digimon und Pokémon: die ewigen Konkurrenten. Dabei müssten sich die beiden Franchises nicht ständig im Kampf um die besten Games, Animes oder Kartenspiele befinden. Ein talentierter Fan zeigt nämlich, wie gut ein Crossover aussehen kann, indem er die Flemmli-Entwicklungsreihe als digitale Monster neu interpretiert und zeichnet.

So sehen Flemmli und seine Entwicklungen als Digimon aus

Künstler*in VilliamBoom teilt die Zeichnung auf der Social-Media-Plattform X. Hier könnt ihr euch das gelungene Ergebnis direkt anschauen:

Uns gefallen alle drei Evolutionsstufen von Flemmli richtig gut. Deswegen können wir uns nur dem Wunsch einiger Kommentator*innen anschließen: Wir wollen unbedingt wissen, wie Mega-Lohgock aussehen würde!

0:37 Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an

Darüber hinaus macht ein User eine interessante Beobachtung in den Kommentaren und meint, die Inspiration für die digitalen Flemmli-Formen gefunden zu haben.

Die Fan-Zeichnungen weisen unter anderem Ähnlichkeiten zu Hawkmon und Garudamon auf:

Könnt ihr die Gemeinsamkeiten sehen? In Flemmli meinen wir auch Elemente der Baby-Digimon zu erkennen.

Digimon werden oftmals muskulöser als Pokémon dargestellt. Das spiegelt auch die Fan-Zeichnung von VilliamBoom wider. Während Jungglut wirklich an Garudamon erinnert, eignet sich insbesondere Lohgock für eine Umsetzung als mächtiges Ultra- oder Mega-Digimon. Es ist deutlich humanoider als das Original unterwegs und passt einfach perfekt.

Noch mehr Umsetzungen

Falls euch die Fan-Zeichnung ähnlich gut gefällt wie uns, haben wir gute Nachrichten. Der oder die Künstler*in VilliamBoom hat auf dem X-Account noch viel mehr Pokémon als Digimon umgesetzt.

Wir entdecken auf dem Profil des Users unter anderem die umgewandelten Entwicklungsreihen von Karnimani, Pikachu, Lucario, Meltan und viele mehr. Wenn ihr euch das Konzept zu Gemüte führen wollt, können wir euch also empfehlen, mal selbst durch das Profil des Users zu scrollen.

Übrigens: Künstler*in VilliamBoom hat außerdem auch Pokémon als Digimon umgesetzt. Kürzlich war die Digitationsreihe von Renamon dran:

Sowohl zu Digimon als auch Pokémon sind in den vergangenen Monaten Videospiele erschienen. Am 3. Oktober ist das Rollenspiel Digimon Story: Time Stranger erschienen, das schnell zu einem der beliebtesten Digimon-Spiele wurde.

Knapp zwei Wochen später wurde das Spin-off Pokémon-Legenden: Z-A veröffentlicht, das ein neues Echtzeit-Kampfsystem in die Reihe gebracht hat.

Digimon oder Pokémon? Welchem Team gehört ihr an oder wollt ihr die beiden wie in der Fan-Zeichnung vereint sehen?