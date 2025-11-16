Alle mit PS Plus Extra-und Premium-Abo können sich auf eine echte PS3-Perle freuen - legendäres Open World-Spiel kommt bald in den Service

Im Dezember kommt ein echtes Open World-Highlight zu PS Plus Extra und Premium.

In der letzten Woche hat Sony die neuen Spiele des PS Plus Extra- und Premium-Lineups für den November 2025 angekündigt. Außerdem ist bereits bekannt, dass Soul Calibur im Dezember als Bonus-Spiel dabei sein wird.

Und nach einer Ankündigung vom Donnerstag kennen wir jetzt auch noch einen weiteren Titel, der für alle mit kostenpflichtigem PS Plus Extra- oder Premium-Abo ab Dezember bereit gestellt werden wird. Dabei handelt es sich um nichts geringeres als eines der legendärsten Spiele der PS3-Ära.

Um welchen Titel geht es denn jetzt? Red Dead Redemption. Rockstar hat am 13. November bekannt gegeben, dass der Titel auch in einer verbesserten Version für die PlayStation 5 kommt. Und genau diese Version wird ab dem Release – dem 2. Dezember – für alle mit PS Plus Extra- und Premium-Abo ohne weitere Kosten verfügbar sein.

1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Autoplay

Verbesserte PS5-Version direkt zum Launch im Abo

Laut Rockstar wird die "neue" Version "flüssige 60 Bilder pro Sekunde, verbesserte Bildqualität, HDR-Unterstützung und Auflösungen bis zu 4K" bieten. Der Titel erscheint Anfang Dezember zudem für die Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und iOS- und Android-Geräte.

Red Dead Redemption erschien im Mai 2010 für die PlayStation 3 und die Xbox 360 und zählt mit einem Metacritic-Schnitt von 95 zu den bestbewerteten Spielen aller Zeiten. In dem Open World-Spiel schlüpft ihr in den Rolle von John Marston der von Regierungsbeamten gezwungen wird, auf die Jagd nach ehemaligen Mitgliedern der Van-der-Linde-Bande zu gehen, von der Marston selbst Teil war.

Red Dead Redemption setzte unter anderem mit seiner Spielwelt, den Charakteren und der spannenden Story Maßstäbe. Wer den Titel also noch nicht kennt und ein PS Plus Extra oder Premium-Abo hat, kann sich im Dezember auf ein echtes Sahnestück freuen.

Witzigerweise ist Red Dead Redemption nicht das einzige legendäre Open World-Spiel aus der PS3-Ära, das in der nächsten Zeit über PS Plus Extra und Premium spielbar ist. Auch Grand Theft Auto 5 kommt am 18. November in den Service. Anders als die Update-Version von RDR war GTA 5 allerdings schon mal bei PS Plus und Extra dabei, es ist also "nur" eine Wiederveröffentlichung.