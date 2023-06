PS Plus Juli 2023: Diese Essential-Spiele für PS4 und PS5 will die Community jetzt – und ihr?

Das sind die Wünsche fürs neue Essential-Lineup der PS Plus-Community.

In wenigen Tagen enthüllt Sony das neue PlayStation Plus-Lineup der Essential-Abostufe für den Monat Juli 2023. Vor der Enthüllung teilt die PS Plus-Community im dazugehörigen Subreddit ihre Wünsche und Vermutungen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Titel ihr im neuen Monat bei PS Plus Essential sehen wollt!

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele im Juli 2023 bekanntgegeben?

Am 28. Juni um 17:30 Uhr

Top-Wunsch der Community - Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

0:30 Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin stimmt mit flotter Action auf den Release ein

Im PS Plus-Subreddit erntet unter anderem der Wunsch nach Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin jede Menge Daumen nach oben von der Community – womöglich haben viele nach dem kürzlichen Release von Final Fantasy 16 Bock auf das actionlastige Spin-off.

Bei Stranger of Paradise handelt es sich um ein Action-RPG, bei dem ihr euch mit Held Jack und dessen zwei Kumpels auf den Weg macht, um den fiesen Chaos zu töten und damit das Licht der Kristalle zum Königreich Cornelia zurückzubringen.

Bezüglich der Story braucht ihr hier allerdings nicht viel erwarten, vielmehr lebt das Spin-off von seinem genialen Action-Kampfsystem, das wir euch im Test genauer erklären:

Mehr zum Thema Stranger of Paradise im Test: Final Fantasy-Cringefest mit genialem Kampfsystem von Michael Cherdchupan

Weitere Wünsche der Community:

Gibt es bereits einen Leak zu PS Plus Essential im Juli 2023?

Nein, bislang nicht. In der Vergangenheit wurde das PS Plus Essential-Lineup des neuen Monats regelmäßig von dealabs vorab verraten, jedoch gab es bereits im letzten Monat keinen Leak mehr durch die französische Dealswebsite. Möglicherweise ist die Leak-Quelle also versiegt. Sollten die Spiele vorab durchsickern, updaten wir diesen Artikel entsprechend.

Folgende Titel könnt ihr übrigens im Juni 2023 bei PS Plus Essential laden:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Juni 2023: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS5 und PS4 von Sebastian Zeitz

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alles zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub mit allen wichtigen Infos zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Welche PlayStation Plus-Spiele wünscht ihr euch fürs Essential-Lineup im Juli 2023?