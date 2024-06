'Es kostet wortwörtlich 3 Euro': PS Plus-Fans sind sauer, weil eines der neuen Spiele weniger als ein Döner wert ist

Die PS Plus Essential-Spiele im Juli kommen mal wieder nicht gut an.

Und schon wieder ein PS Plus-Monat, der bei der Community in Ungnade fällt. Gerade erst hat Sony die neuen PS Plus-Spiele für den Juli 2024 enthüllt, da regnet es schon ordentlich Kritik der Fans. Der Hauptgrund diesmal: Eines der Spiele ist im Store so billig zu haben, dass es praktisch gar nichts wert ist.

'Enttäuscht wäre noch untertrieben': PS Plus-Community regt sich über Among Us auf

Falls ihr es bisher nicht mitbekommen habt, Sony hat gestern die neuen PS Plus Essential-Spiele enthüllt, die im Juli in den Service wandern. Diese drei Spiele sind dabei:

Besonders negativ kommt auf Reddit und Co. dabei Among Us weg. Und das nicht etwa, weil es ein schlechtes Spiel ist – vielmehr ist der Grund, dass es im PlayStation Store gerade einmal für lappige 3,99 Euro zu haben ist.

0:44 Among Us - Multiplayer-Megahit ab sofort auf der Switch spielbar

Gerade da die Preise für die Jahresabos von PS Plus im letzten Jahr erst erhöht wurden, um laut Sonys Aussage "weiterhin qualitativ hochwertige Spiele" zu liefern, nehmen viele Fans das überhaupt nicht gut auf.

Entsprechend finden sich unter der Ankündigung der neuen Spiele auf Reddit auch massenweise Kommentare wie:

"Among Us ist eine verdammt lustige Wahl. Das Spiel ist praktisch schon kostenlos, so billig ist es." - Immediate-Comment-64

"33 Prozent Preisanstieg für ein 5$ monatliches Spiel lmao" - LeXam92

"Es muss ja kein 70£ Vollpreisspiel sein, aber bietet doch wenigstens ein bisschen Wert an. Jeder, der es spielen will, hat es bei dem Preis schon." - meganev

Die Stimmung vieler Fans wird noch weiter dadurch gedrückt, dass Among Us für Mobilgeräte kostenlos zu haben ist und sich dort über Werbung und In-App-Käufe finanziert.

Zwar freuen sich viele Fans zumindest über den Looter-Shooter Borderlands 3, aber auch hier gibt es Kritik am Preis: Das Spiel ist nämlich bereits fünf Jahre alt und war entsprechend auch schon in mehreren PlayStation Sales für rund 10 Euro zu haben.

17:45 Borderlands 3 - Test-Video: Bombastischer Triumph mit nur einer Enttäuschung

Nicht das erste Mal Kritik an PS Plus

Das ist natürlich bei weitem nicht das erste Mal, dass die Community von den neuen PS Plus-Spielen enttäuscht ist. Erst letzten Monat gab es wieder jede Menge Kritik am Line-up – da half auch die verfrühte Ankündigung der Titel nicht.

Natürlich ist es trotzdem eine subjektive Einschätzung, ob die Spiele des jeweiligen Monats gut oder schlecht sind – wo die einen Fans sich etwa über Sportspiele wie NHL 24 ziemlich freuen, können andere überhaupt nichts damit anfangen.

Dass es aber bei Among Us aufgrund des Preises Kritik regnet, ist wohl wenig überraschend. Hier sei aber auch angemerkt, dass es sich bei den beiden anderen Spielen um Vollpreistitel handelt. NHL 24 kostet im Store 79,99 Euro (oder gratis mit EA Play) und Borderlands 3 ist regulär für 69,99 Euro zu haben.

Was haltet ihr von der Spieleauswahl für Juli? Seid ihr ähnlich enttäuscht oder könnt ihr den Titeln etwas abgewinnen?