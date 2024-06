PS Plus Essential im Juni 2024: Schnappt euch heute die neuen Gratis-Spiele, das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute kommen die PS Plus Juni 2024-Spiele.

Heute schaltet Sony die PS Plus Essential-Spiele des Juni 2024-Lineups frei! Wir wollen gar nicht lange schnacken, das ist die ungefähre Uhrzeit:

Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Ab heutigen Dienstag, den 4. Juni 2024 zwischen 12 und 13 Uhr mittags (deutscher Zeit)

GamePro updatet diesen Artikel, sobald ihr euch die neuen PlayStation Plus-Spiele herunterladen könnt.

Das sind alle PlayStation Plus Essential-Spiele im Juni 2024 im Überblick

Das Juni 2024-Lineup kommt diesmal allerdings in der PlayStation Plus-Community weniger gut an und sorgt für Enttäuschung:

Wann werden die PS Plus-Titel für Extra/Premium im Juni 2024 enthüllt?

Die Bekanntgabe der PS Plus-Spiele für Extra/Premium erfolgt in der Regel erst in der Mitte des Monats. Konkret schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele in der Regel stets am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor.

Für PS Plus Extra und Premium im Juni 2024 ergibt sich somit diesmal der 12. Juni als offizielles Datum der Enthüllung und der 18. Juni als Datum der Freischaltung im PS Store.

Die ersten Titel sind diesmal sogar bereits bekannt:

Aktuell könnt ihr euch noch die Extra- und Premium-Titel des Mai-Aufgebots herunterladen, wenn ihr entsprechendes Abo besitzt:

