PS Plus nimmt euch im Juni 2025 wieder Spiele weg - Das sind alle Abgänge für PS4/PS5 im Überblick

Das sind alle kommenden PS Plus-Abgänge im Überblick.

PS Plus funktioniert nach dem Motto "Geben und Nehmen". Seit Dienstag könnt ihr euch die Bonus-Titel des Mai 2025-Lineups für PS Plus Extra und Premium mit entsprechendem Abo herunterladen. Mittlerweile ist aber auch bereits bekannt, von welchen Titeln wir ins im kommenden Monat wieder verabschieden müssen. Wir listen alle bekannten Abgänge für euch auf.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra im Juni 2025

Die "Last Chance To Play"-Sektion im PS Store ist live, somit kennen wir die Extra-Abgänge des kommenden Monats. Verzeichnete der Mai mit mehr als 20 Abgängen noch einen großen Exodus, so müssen wir diesmal "nur" sechs Titeln Lebewohl sagen:

Schaut euch unbedingt noch den Horror-Deckbuilder Inscryption an, den unter anderem GamePro-Kollegin und Horror-Expertin Samara besonders feiert:

1:04 Inscryption - Eines der besten PC-Spiele aus 2021 kommt auf PS4 und PS5 - Eines der besten PC-Spiele aus 2021 kommt auf PS4 und PS5

Autoplay

Wann fliegen die Spiele aus der Bibliothek? Am exakten Tag, an dem auch die neuen Bonus-Titel des Juni 2025-Lineups für PS Plus Extra/Premium freigeschaltet werden: am 17. Juni 2025.

Wann werden die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im Juni enthüllt?

Die Freischaltung der Extra- und Premium-Games im PS Store erfolgt stets an jedem dritten Dienstag des Monats, die Ankündigung findet am Mittwoch davor statt. Somit ergeben sich fürs Juni-Aufgebot folgende Termine:

Bekanntgabe: 11. Juni 2025 (Mittwoch)

11. Juni 2025 (Mittwoch) Freischaltung: 17. Juni 2025 (Dienstag)

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr, die die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) betreffen.

Welche PS Plus-Games werdet ihr jetzt noch nachholen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentare!